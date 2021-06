La Comuna invierte 157.000 pesos mensuales en becas

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - La gestión de Mauro Gilabert continúa este año apoyando a los jóvenes. Más de 150 son los humbertinos incluidos en el “Programa Comunal de Becas”, que contempla estudios secundarios, terciarios, universitarios, la práctica de deportes, y el aprendizaje de disciplinas en la Escuela de Artes e Idiomas local.

“Para nuestra comunidad es fundamental la continuidad escolar. No podemos permitir que los chicos deserten o no continúen en el nivel superior por falta de recursos, y no queremos que nadie se quede sin hacer un deporte o aprender una habilidad por no contar con el dinero para pagar una cuota”, expresó el Presidente de la Comuna.

“Queremos ser la cuarta ciudad del departamento Castellanos, y eso incluye a todos y cada uno de los humbertinos. Por eso desde la gestión hacemos este esfuerzo e invertimos, aún en estos tiempos complejos, para que nuestros jóvenes puedan desarrollarse para construir y liderar el Humberto Primo que se viene”, culminó Mauro Gilabert.