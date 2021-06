Juan Minujín confirmó la temporada 5 de "El Marginal"

"El Marginal", la serie que se estrenó en 2016, llegando a ser de las más vistas, incluso a consagrarse con el Martín Fierro de Oro en 2017; prepara sus próximas dos temporadas. La ficción que ya contó con una segunda y tercera temporada que fueron precuelas de la primera, traerá una continuación de la historia principal.

En este contexto, Juan Minujín, quien interpreta a Pastor/Miguel, confirmó a través de sus redes sociales con guión en mano que ya se encuentra en camino la quinta temporada de la serie argentina.

Lo cierto es que sus realizadores ya habían adelantado que había una parte cinco confirmada. A finales del 2020, Nico Furtado (Diosito Borges), escribió en su cuenta oficial de Instagram: "Si todo sale bien, en febrero arrancamos con dos temporadas más". Sin embargo, la pandemia retrasó los tiempos y fechas de grabación, por lo que actualmente y cada vez más cerca de que llegue la cuarta temporada, Minujín aprovechó para confirmar que su personaje volverá una vez más.

Lo que no sucedió en las temporadas anteriores. "Estábamos en los Premios Tato que se habían hecho ese año en el CCK, donde ganamos muchos premios, y cuando nos dan el de oro, subimos al escenario, y un productor (que ahora no está más trabajando en Underground) dice: 'Voy a hacer un anuncio, se viene El Marginal 2'. Y yo al lado de él tipo '¡Bien! ¡Excelente!'. Después, en la cena, me empieza a caer la ficha: 'A mí no me llamó nadie'. Después hablé con Sebastián (Ortega) y Pablo (Culell) y aclaramos toda la situación, pero ese momento fue muy gracioso", contó hace un tiempo el actor sobre cómo se enteró que no participaría en la secuela, en diálogo con Últimos Cartuchos, un programa que se emitía por Radio Vorterix.

Con respecto a la cuarta temporada, los hechos de esta continuarán la línea temporal de la primera, la cual culminó con el incendio en San Onofre (el centro penitenciario), provocado por la banda de los Borges. Pese a que la segunda y tercera fueron precuelas, es importante verlas para comprender la psicología de los personajes y cómo llegaron hasta el presente. Vale aclarar que la tercera emitida en 2019 concluye con una escena clave que adelanta lo que se viene.

La banda de los Borges liderada por Mario, interpretado por el actor Claudio Rissi, y Pastor volverán a verse las caras en otra cárcel, Puente Viejo, penal que los actores recientemente presentaron en un adelanto de Netflix, mostrando el proceso de armado y decoración.

"Los destinos de Pastor, Mario y Diosito, vuelven a cruzarse en el penal de Puente Viejo, liderado por un cínico director, junto al Mono y su banda, capos de los presos. A esta confrontación se suma la filial local de la Sub21. En tanto, el reencuentro entre Pastor y Diosito revivirá fuertes sentimientos para ambos. Desde afuera, Sergio Antín (Gerardo Romano) operará para adueñarse del poder de la cárcel, mientras que Emma Molinari (Martina Gusmán) ayudará a Pastor en un nuevo y peligroso intento de fuga", adelanta su sinopsis.

Otra posible línea argumental podría ser un posible reencuentro con el personaje de Esteban Lamothe, Patricio "El Doc" Salgado, quien jugó un rol clave para salvarle la vida a Diosito tras el incendio en San Onofre.

Con dirección de Alejandro Ciancio y producción ejecutiva de Sebastián Ortega y Pablo Culell de Underground y Telemundo Global Studios, se estrenará este 2021 y se estima que la quinta podría llegar en 2022.