“La oposición había pedido incluir en el presupuesto 2021 esta obra estratégica”

Este martes, el intendente Luis Castellano, a través de una videoconferencia, presentó el proyecto de intervención que se llevará adelante puntualmente en avenida Santa Fe.Cabe señalar, que en diciembre cuando se aprobó el presupuesto 2021, la oposición fue quien propuso en ese momento, utilizar parte del superávit fiscal, para la obra de refuncionalización de Avenida Santa Fe, ya que no había sido incluida por el Ejecutivo; se solicitó disponer de 8 de los 8,2 millones del superávit, para ejecutar esta obra tan demandada y necesaria en la ciudad. Allí los ediles oficialistas acompañaron la propuesta y no hubo discusión.Luego de participar de la presentación del proyecto, el presidente del Concejo, Germán Bottero, manifestó: “El intendente y parte de su equipo de gobierno nos mostraron el proyecto de intervención desde Constitución hacia el este en avenida Santa Fe, como la gente de tránsito lo ha citado, es el sector que más accidentes reporta la ciudad de Rafaela, donde nos han presentado un trabajo y en donde fundamentalmente hay que pensar en lo que son los giros a la izquierda, que sean seguros, con lugares de descanso para poder esperar; hay esquinas que son muy conflictivas como General Paz, o el quíntuple cruce en Víctor Manuel, Triunvirato, Aarón Castellanos, donde nos contaron que se va a trabajar con semaforización. En realidad lo que escuchamos hoy es una exposición muy genérica y seguramente ya tendremos el proyecto para que la semana próxima lo podamos analizar más en detalle en comisión”.“Este trabajo sobre avenida Santa Fe, desde Constitución hacia el este venía estando presupuestado en dos o tres presupuestos consecutivos de los años anteriores y cuando llega el presupuesto 2021 no estaba la obra incluida, con lo cual el bloque de Cambiemos junto a Lisandro Mársico pedimos que se sostenga esta obra, que se quitaran recursos de otros lugares y entonces volvimos a colocar la obra en carpeta para que cuando pudiese haber alguna posibilidad de concretarse se llevase adelante, por lo mismo que mencionábamos antes, la peligrosidad de toda esa traza”, resaltó. Y agregó: “Ahora aparece este convenio con Vialidad provincial, bienvenido sea, porque se va a poder avanzar con la obra y también ese recordatorio que generó la oposición allá sobre finales de 2020 para no olvidarnos e incluirla en los trabajos a realizar en la ciudad”.EL CONCEJO, EMERGENCIASY CONTROLGermán Bottero, fue consultado respecto del rol que ejerce el Concejo respecto al control hacia el Ejecutivo, fundamentalmente en medio de las sucesivas prórrogas de la emergencia en salud pública: “Las prórrogas tanto de la emergencia sanitaria o en salud pública se han dado en este marco crítico, en una situación extraordinaria, donde al principio de la pandemia si había dos concejales que formaban parte del equipo de compras, colaborando en ese proceso; eso no existe más y lo que hoy tenemos son informes periódicos al Concejo Municipal, haciendo referencia al dinero invertido, informando de qué forma se ha comprado, cuales son los presupuestos que se han pedido…”.“Obviamente que nosotros como oposición hemos acompañado, no podemos no ver la situación difícil que la pandemia y la salud atraviesan; también la emergencia en seguridad es prepandémica, viene del año 2018, 2019…Nuestra mirada es que no es necesario que todos los insumos ya sean sanitarios o dentro de lo de seguridad tengan que tener una exención mediante esta compra directa, por eso nuestro pedido es identificar cuáles son los insumos o recursos que necesitan una excepción, como se hace por ejemplo con gasoil”, sostuvo el presidente del Concejo.