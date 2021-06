Bajó el uso en la ciudad

En esta segunda ola, con muchas empresas que implementan la modalidad de trabajo home office y con la suspensión de la presencialidad en las escuelas y universidades, el servicio de transporte público en Rafaela, evidenció una disminución en su uso. A su vez, y debido a la logística y el despliegue que requiere el operativo de vacunación, tuvo que readecuarse.La coordinadora de Gestión Territorial y Transporte, Mónica Andreo, contó: “Nosotros iniciamos esta semana con un funcionamiento normal del transporte público de nuestra ciudad, transitando con las nuevas modificaciones que hicimos la semana pasada, donde hay que recalcar acerca del servicio que se está prestando en las cinco líneas alrededor del hospital Jaime Ferré., ya que por ese lugar pasan las cinco líneas de transporte público de Rafaela y dado el operativo de vacunación que se viene llevando adelante, los hisopados, el montaje de una terapia sobre calle Balcarce, tuvimos que reorganizar las líneas que transitan en esa zona, y llevamos todos los recorridos en un radio de dos o tres cuadras del hospital”.La funcionaria subrayó la importancia de recordarles a los usuarios todas estas modificaciones, ya que van a estar aplicándose mientras duren todos los operativos en las inmediaciones del efector público de salud. Si bien Andreo dijo que se aguardan los anuncios respecto a cómo se continuará en los próximos días, “la idea es que los fines de semana no funcione el transporte público para evitar la circulación innecesaria en la ciudad”.A su vez, la coordinadora de Gestión Territorial y Transporte, explicó que puede haber algún servicio que en alguna línea no se preste y eso es debido a la falta de choferes, ya sea por ser contacto estrecho de un caso positivo de Covid o por tener que ser hisopado; al día de hoy en el servicio de transporte público no tenemos ningún caso positivo, por eso le pedimos a toda la ciudadanía paciencia y que recuerden el estricto protocolo que hay que aplicar”. Respecto a cuanto han incidido las restricciones en la disminución en el uso del transporte público, Andreo afirmó que hay una baja en el uso de este servicio y esto tiene que ver fundamentalmente con que muchas empresas realizan la modalidad home office y por los tanto sus empleados no se desplazan y a su vez al no haber presencialidad en las escuelas, tampoco es utilizado por estudiantes y docentes.