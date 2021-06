Proyecto de seguridad vial para la avenida Santa Fe

La Municipalidad continúa trabajando en diferentes sectores de la ciudad para disminuir la accidentología, mejorar la fluidez y la seguridad en las vías de circulación de los ciudadanos. Este martes, el Intendente Luis Castellano presentó el proyecto de intervención que se llevará adelante puntualmente en avenida Santa Fe.“Este es un proyecto de seguridad vial para seguir trabajando en la defensa de la vida, ayudando a que disminuyan los accidentes en lugares críticos de la ciudad”; explicó el mandatario. Agregó que "estas obras, con la magnitud que tienen, no serían posibles si no tuviésemos el apoyo, el respaldo y el acompañamiento del Gobierno provincial. Está claro que hoy, Vialidad y la decisión del gobernador Omar Perotti, es trabajar en todos los procesos que tengan que ver con el cuidado de la vida, no solamente en las rutas provinciales, sino también en aquellas que tienen injerencia o que ingresan en zonas urbanas, como en este caso la ruta 70”.EN MANOS DEL CONCEJOPara que esto pueda ejecutarse, es necesario contar con una ordenanza que autorice la firma del convenio con Vialidad. Por ello, luego de la firma del Intendente, el proyecto ingresará a la brevedad al Concejo Municipal.¿POR QUE AVENIDA SANTA FE?La misma se planifica en un sector clave de la ciudad, donde se presenta un alto nivel de circulación de personas y de conflictos viales. La obra servirá para mejorar y descomprimir la circulación, propiciar el tránsito seguro y ordenado, reducir el nivel de accidentología y brindar mayor seguridad vial. Al respecto, Castellano precisó: “Esta presentación es muy importante para nosotros porque es un proyecto que desde distintos sectores lo hemos gestionado, reclamado, pedido. Hoy estamos claramente atravesados por lo que es el tema salud y la situación coyuntural, pero en paralelo nosotros seguimos trabajando en la ciudad postpandemia, con todos los temas que están presentes y que la ciudad nos sigue demandando”.Durante el encuentro también estuvieron presentes la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; y la Directora del Departamento de Ordenamiento Vial e Ingeniería de Tránsito, Mariana Arias.En la ocasión, Caruso comentó: “Es un proyecto que hace muchos años está en agenda y que, afortunadamente, hoy le encontramos la forma de poder ejecutarlo a través de estos fondos que llegarán de la Dirección Provincial de Vialidad. Hoy vamos a concretar la firma del proyecto de ordenanza para que el Concejo nos acompañe a fin de poder ejecutar esta obra tan importante.”Además puntualizó: “Venimos trabajando en el cuidado de la vida de las personas, haciendo hincapié en lo que tiene que ver con la seguridad vial. Desde hace 7 meses empezamos un plan de señalización para cuidar a los peatones, las personas más vulnerables que circulan por las calles; y como se hizo visible, ya hemos pintado más de 100 cruces. También, todo lo que tiene que ver con la movilidad sustentable como lo enmarcado dentro del Plan de Mejoramiento de ciclocarriles en calles Perú y Lisandro de la Torre, y las obras que estuvimos anunciando la semana pasada de más de 5 kilómetros de ciclovías en diferentes sectores de la ciudad”.Por su parte, Bárbara Chivallero destacó que “desde el Estado local venimos trabajando de forma coordinada con Vialidad Provincial en el desarrollo de diferentes proyectos ejecutivos que tienen como objetivo refuncionalizar los accesos a la ciudad, tanto al Este como al Oeste, en la Ruta Provincial Nº 70. En este contexto, veníamos trabajando este proyecto que se presentó en Vialidad Provincial y que ahora vamos a ejecutar a través de un convenio por obra especial”.Asimismo detalló que “la obra incluye la instalación de semáforos, la señalización vertical y la rectificación de ochavas. Luego, por contratos de Vialidad con terceros, se va a ejecutar la demarcación horizontal, que es lo referido a pintura en caliente. Y finalmente el Estado Local va a ejecutar los cruces peatonales, con seis intervenciones en diferentes arterias para poder materializar y demarcarlos”.LA OBRA EN NUMEROS Y ETAPASConsta de dos etapas. Esta primera etapa debe iniciarse a los 10 días de oficializado el convenio y tiene un plazo de obras de 120 días. El aporte al municipio es de aproximadamente $ 11.100.000. Vialidad realizará la pintura en caliente por contrato con terceros, en tanto el municipio se hará cargo de la construcción de las sendas (aporte de $ 1.400.000).La primera etapa incluye la simplificación de cruces, la eliminación del giro a la izquierda en encrucijadas, determinando intersecciones seguras para realizar dicha maniobra, la instalación de semáforos, la construcción y demarcación de sendas peatonales, la construcción de rampas y la rectificación de ochavas en encrucijadas.Estas obras contemplan la colocación y señalización vertical de 70 indicadores de tránsito y 52 nomencladores; la pintura de nuevas sendas peatonales; la inclusión de 350 tachas reflectivas y 12 preformas viales; la ejecución de 6 cruces peatonales en calles adoquinadas; la rectificación de ochavas y ejecución de rampas de aproximadamente 800 metros cuadrados en las calles José Ingenieros, Suiza, Álvarez; y la semaforización de cruces en Salta, Córdoba, Constituyentes e Italia. Luego del análisis de la efectividad de las acciones se procederá a una segunda etapa, la incorporación de la ciclovía, a través de un proyecto que se compartirá con vecinos del sector y ciclistas, teniendo en cuenta todas las acciones de obra y señalización que la tarea requiere.OTROS PROYECTOS DEINTERVENCION VIALEl intendente mencionó que “otro de los sectores que decidimos intervenir es el de Av. Luis Fanti; por el momento, en el primer tramo desde Yrigoyen hasta la Ruta 34. Esa es toda una línea de mucha accidentología y de hecho, con el primer tramo de intervención que hicimos sobre Fanti, hemos logrado bajar de 40 accidentes (muchos de estos muy graves entre 2017 y 2019) a 18 en 2020. Es cierto que tuvimos períodos de restricción circulatoria porque atravesamos la pandemia, pero también tuvimos períodos de apertura de circulación casi normal durante gran parte del año”.