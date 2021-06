Unión de Sunchales se presenta en Misiones

Vuelve a salir a la cancha el Bicho Verde. Unión de Sunchales se presenta este martes en Guarupá, para visitar a Crucero del Norte por la séptima fecha del Federal A desde las 15. El arbitraje de este duelo correspondiente a la Zona B estará a cargo de Nahuel Viñas, de Alcorta.Los sunchalenses tuvieron su última presentación el 9 de mayo, hace casi un mes, cuando se impusieron por 1 a 0 a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo con gol de Tomás Attis, en lo que fue su primer triunfo en el campeonato. Luego, en la sexta jornada quedaron libres, cuando ya transitaban el brote de covid que afectó a 15 integrantes del plantel, mientras que el parate de dos semanas por las restricciones que dispuso el gobierno en el fútbol de ascenso alargó los plazos.Respecto del elenco misionero, tuvo su último encuentro en el sexto capítulo cuando perdió 4 a 1 en Villa Ramallo. El Colectivero marcha décimo en la tabla con 7 puntos, uno más que Unión que arrancará el partido ubicado 12 en este grupo.Como dato importante en el equipo del Chino Tosetto, Joaquín Aylagas debutará en el arco porque Leonardo Torres se pierde el encuentro por una lesión en su rodilla izquierda.Tampoco viajaron con la delegación el rafaelino Denis Stracqualursi ni Martín Rodríguez, ambos delanteros (el último afectado por una pubalgia).RACING NO AFLOJAComo si no lo hubiera afectado el parate, Racing de Córdoba continuó su racha ganadora y se impuso de local a Sp. Belgrano de San Francisco por 2 a 0, con goles de Pucheta y Jara, para seguir liderando la Zona B con buen margen.Los demás resultados de la séptima jornada iniciada ayer fueron: Douglas Haig 0 – Gimnasia y Tiro 1 (Di Vanni); Gimnasia (CdU) 2 (Sotto y González) – Sarmiento 4 (Cañete y Silba x3); Chaco For Ever 2 (Acosta –p- y Santa Cruz) – DEPRO 1 (Fissore e/c); Central Norte 1 (Reyes) – Defensores de Belgrano 0.Hoy, además de Crucero del Norte vs Unión; jugarán desde las 16 Sportivo Las Parejas vs Juventud Unida de Gualeguaychú, quedando libre Boca Unidos.Ahora Racing de Córdoba tiene 17 puntos; seguido por Chaco For Ever y Gimnasia y Tiro de Salta con 12; Defensores de Villa Ramallo y Sp. Belgrano 10 en los primeros puestos.