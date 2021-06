Lejos de la consolidación

Lo del último jueves no fue bueno. El entrenador comprende esto y prepara para esta noche en Barranquilla, una formación con variantes nominales y con matices tácticos que se infieren, por la presencia de jugadores más versátiles.Como describiéramos en páginas anteriores, la carencia de actividad a lo largo de estos 7 meses, ha transmitido un efecto no deseado, que requerirá de paciencia y trabajos puntuales para conseguir esa puesta en valor, que un equipo con tantas variantes, reclama.Hay algo que juega a favor en la espera de esa consolidación, el de hoy será el 6to partido de los 18 que prevé esta ronda de clasificación Sudamericana para el Mundial de Qatar a disputarse en noviembre del próximo año; el ajetreo al que estará sometido también va contrarrestarse con la continuidad, una ventaja con la cual no siempre se cuenta en este tipo de competencias a largo plazo y que en esta oportunidad, se concentro por las postergaciones a las que fue sometido el calendario por acción de la Pandemia.Si bien la formación inicial no fue confirmada por Lionel Scaloni, hay movimientos que ya pueden adelantarse como los regresos de Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, vale señalar que también están disponibles Nicolás Otamendi y Giovanni Lo Celso, lo que constituye un alivio para el entrenador que debió tomar el inexorable camino de la improvisación, cuando por diferentes motivos, no pudo alinearlos en la puja ante los chilenos.Este panorama comparativamente mas propicio, por otro lado, le agrega el desafío de ser preciso con los reemplazos y evitar que se siga produciendo este incesante carrusel de modificaciones que, en algún punto, nos advierte de los dilemas que todavía no ha podido desentramar el técnico santafesino.Todo esto forma parte de la renovación de la que Scaloni habló desde el día que asumió y a la que apuntó desde aquel primer amistoso contra Guatemala (3-0), allá por septiembre de 2018, cuando hizo debutar a 11 jugadores, entre ellos uno que sigue siendo parte activa del plantel: Exequiel Palacios. Sin contar a los dos que se estrenaron el jueves pasado, son 32 los futbolistas que hizo debutar Scaloni en su ciclo, y nueve de ellos forman parte de la lista preliminar de la Selección para la Copa América que se iniciará el próximo domingo 13 a las 18 (hora argentina) con el partido entre Brasil y Colombia.Rodrigo de Paul, Juan Foyth, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Juan Musso, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Domínguez, Lucas Ocampos, Nicolás González, todos, todos, todos ellos tuvieron su debut en la Mayor de la mano de Scaloni, y junto a Palacios, Dibu Martínez y Cuti Romero más otros 21 jugadores conforman el grupo de 33 que viene trabajó en el predio de Ezeiza de cara a esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas y a la competencia de selecciones que se viene y que recientemente ha confirmado a Brasil como nueva sede.Esta sucesión de oportunidades describe una fenomenal paleta de recursos, pero a su vez, proyectan vacilaciones algo grotescas, que lo ponen al mayor responsable de las decisiones en el campamento albiceleste, en un lugar vulnerable si los resultados y el perfil al que se aspira, se demora peligrosamente.El equipo argentino mostró que conserva algunos vicios que no parecen encontrar un mínimo atisbo de solución, como que sus jugadores –muchos de ellos con renombre y protagonismo en los principales clubes europeos- siguen sin soltarse, como si fuera más importante cumplir una función que les fuera encomendada antes que rebelarse ante la adversidad o buscar decididamente el ataque para superar la adversidad.En algunos casos, cuesta concluir si sus desempeños fueron acertados o no porque la sensación que se transmite es que juegan con un determinado plan conservador de no descuidar al adversario incluso antes que atacar, cuando se trata de futbolistas de las líneas supuestamente ofensivas, como los casos de Ángel Di María o Lucas Ocampos, totalmente desdibujados.Pero volviendo al partido que se jugara ante Colombia en el estadio Metropolitano, y si optara por un cambio de dibujo 5-3-2, el equipo sería con: Emiliano Martínez (Armani no pudo viajar porque sigue dando positivo); Montiel, Romero, Martínez Volviendo al partido a jugarse ante Colombia en el estadio Metropolitano, si Scaloni Quarta, Otamendi, Acuña; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi y Lautaro Martínez.De confirmarse esta alineación, los cambios serían cuatro: el regreso de Montiel por Foyth, de flojo partido ante Chile; el retorno de Otamendi por Tagliafico; la aparición de Acuña por Ocampos y el ingreso de Lo Celso por Di María. En realidad, las variantes no son posicionales, sino que responden al esquema.Esto le daría un mayor equilibrio al equipo en la zona media, ya que tanto Montiel como Acuña están acostumbrados al ida y vuelta, agregaría a Lo Celso para tener algo más de control y dejaría a Messi y a Lautaro en el frente de ataque.Su rival dirigido por Reinaldo Rueda, goleó en Lima a Perú por 3 a 0 y se reacomodó en las posiciones compartiendo el cuarto escalón junto a Paraguay y Uruguay, ubicándose a solo 4 puntos del equipo de Scaloni.El de hoy será un partido histórico ya que los Cafeteros serán alentados por 10.000 aficionados desde las gradas, en un hecho sin antecedentes en torneos de Conmebol, desde las restricciones provocadas por la crisis sanitaria.