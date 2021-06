Los 30 Pumitas a Sudáfrica

Ya conocíamos la confirmación que Pedro Rubiolo estaba en la lista para el International Series U20, pero ayer la UAR confirmó la lista de 30 jugadores dispuesta por el Head Coach José Pellicena, luego que todos los hisopados dieron negativo.De tal manera, la delegación que viajó anoche a Sudáfrica tiene, junto al jugador del CRAR, a Ignacio Ruiz, Bautista Bernasconi, Joaquín Oviedo y Martín Vaca, todos integrantes de Jaguares XV campeones en la Superliga Americana.Esta es la nómina completa: Nicolás Toth (Lomas Athletic), Mateo Núñez Miserez (Alma Juniors), Martín Vaca (Jockey de Villa María), Ignacio Ruiz (Regatas de Bella Vista), Bautista Bernasconi (CASI), Martín Villar (Lomas Athletic), Joaquín Blangetti (San Martín de Villa María), Javier Ángel Coronel (Universitario de La Plata), Marcelo Toledo Valentini (Regatas de Bella Vista), Lucio Anconetani (Duendes de Rosario), Pedro Rubiolo (CRAR), Jerónimo Gómez Vara (Atlético de Rosario), Joaquín Moro (Belgrano Athletic),Ramón Duggan (Belgrano Athletic), Aitor Bildosola (Los Tordos de Mendoza), Bautista Grenon (CRAI), Joaquín Oviedo (Córdoba Athletic), Facundo Villalba (Córdoba Athletic), Mateo Albanese (SIC), Santos Panelo (Champagnat), Ramiro Waisberg (GEBA), Iñaki Delguy (Pucará), Ramón Fuentes (Alumni), Juan Cruz Corso Rodríguez (Regatas de Bella Vista), Lautaro Sánchez Rubio (Palermo Bajo de Córdoba),Justo Piccardo (SIC), Francisco Diez (Hindú), Mateo Graziano (Los Matreros), Santiago Vera Field (San Andrés) y Francisco Pisani Caride (Regatas de Bella Vista).Los Pumitas debutarán el viernes 18 frente a Georgia (8 AM) y luego se medirán con los Junior Springboks el miércoles 23 (10 AM) y finalmente lo harán con Uruguay el lunes 28 (10 AM). El sábado 3 de julio se jugarán tercer y cuarto puesto (11 AM), y final (1 PM).