A 25 años del título de Frana y Tarabini en Roland Garros

En 1996 el 8 de junio era un día sábado. Roland Garros transitaba sus últimas jornadas con las instancias decisivas y entre ellas una de los menos esperadas para el público en general, pero que para Rafaela y Tandil no pasaba desapercibida. En una edición donde los resultados no habían sido muy satisfactorios para los argentinos en líneas generales, Javier Frana y Patricia Tarabini se consagraban campeones en el doble mixto.El tenis argentino vivía el trauma de la falta de grandes figuras con una Gabriela Sabatini lesionada, y a punto de colgar la raqueta, y para graficar la pobreza, sólo dos de ocho representantes nacionales habían superado con éxito el debut de singles en el Grand Slam francés: Paola Suárez entre las mujeres y Franco Squillari en hombres, ambos cayendo en segunda ronda.Sin embargo, las últimas jornadas generaron una expectativa impensada con el avance de la dupla Frana-Tarabini en la modalidad menos conocida. El dato que se conocería después es que la participación conjunta fue casi de casualidad, acordada durante una cena de los jugadores argentinos en los días previos.Camino al título, Patricia y Javier lograron notables actuaciones superando en primera ronda a Iva Majoli/Murphy Jensen 6-4 y 7-5, en segunda ronda a Irina Spirlea/Greg Van Emburgh (14tos. favoritos) 4-6 - 6-4 y 8-6, en octavos de final a los durísimos Gigi Fernández y Cyril Suk (2dos.) 5-7 - 6-3 y 10-8, en cuartos a Katrina Adams/Libor Pimek (8vos.) 6-4 - 2-6 y 6-3 y en semifinales a los también favoritos Manon Bollegraf/Rick Leach (3eros.) 6-2 y 7-6 (2).Quedaba la gran definición, en la que Frana-Tarabini vencieron 6-2 y 6-2 a los estadounidenses Nicole Arendt y Luke Jensen y se consagrarían campeones, convirtiéndose así en la primera pareja argentina en ganar un título de Grand Slam en la modalidad.VOCES DE HACE 25 AÑOS"Nosotros siempre avanzamos partido por partido, fuimos día a día sin pensar en la final. En realidad, no teníamos muchas expectativas", contaría Tarabini luego de su triunfo. Y agregaba: "Es maravilloso subir al estrado por el que han pasado los grandes del tenis mundial".Por su parte, un emocionado Frana añadiría: "Es una ilusión, una fantasía hecha realidad. Yo sé que el doble mixto es un adicional en los grandes torneos, pero no por eso hay que considerarlo una exhibición. Se juega por un premio importante y no hay que olvidar que ganar aquí es llevarse uno de los campeonatos de Roland Garros".Ese día hubo una espectadora de lujo, la alemana Steffi Graf, campeona en singles del certamen horas antes de la final del mixto, y gran amiga de Tarabini.Fue hace 25 años, un día como hoy, pero con bastante público en las gradas. Algo que se extraña este 2021 en el Abierto parisino.