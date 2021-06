Esmeralda: rompieron silobolsas con casi 400 toneladas de soja

Aumentan los casos de inseguridad rural. En este caso, en la localidad de Esmeralda (Departamento Castellanos), a sólo 80 kilómetros al suroeste de Rafaela y cerca de Zenón Pereyra, el productor agropecuario Damián Trossero, sufrió el sábado último en su establecimiento rural la rotura de dos silobolsas con casi 400 toneladas de soja.La especie ganó rápidamente trascendencia en los principales medios de comunicación del país, y en diálogo con Infobae Trossero aseguró que la rotura fue realizada de punta a punta, aparentemente, con un cuchillo y se logró hasta el momento recolectar una gran parte de la soja, que pudo resistir una lluvia de unos escasos 3 milímetros que se registró en el lugar en las primeras horas del viernes.Si bien hasta el viernes no había realizado aún la denuncia policial, el productor aseguró que se presentaría en sede policial de la Sub Comisaría 23a. de Esmeralda para formalizar la misma.“Nos enteramos del hecho hoy al mediodía (por el viernes) a través de un amigo. De inmediato me trasladé al campo, que está muy cerca del pueblo y me encontré con un panorama que te provoca mucha tristeza e impotencia. No somos de tener problemas con nadie. Tampoco hay sospechas de quién podría estar detrás de este ataque. Todo es pura maldad y es hacer daño”, dijo el productor al medio de comunicación nacional.Agregó Trossero: “Un vecino del campo nos comentó que en horas de la madrugada sus perros ladraron mucho y posiblemente en ese momento se estaba registrando el delito. No encontramos en el lugar huellas que nos permitan llegar a los responsables del hecho. A partir de lo que nos pasó, tratamos de concientizar a los productores que hay que estar en alerta porque este tipo de casos son cada vez más frecuentes, y es algo que nos preocupa porque no solamente es una invasión a la propiedad privada, sino también el ataque al fruto de nuestra inversión y trabajo”.En lo que va del año, la mayoría de los casos de rotura de silobolsas se registraron en la provincia de Buenos Aires, en distritos como Bolívar, Tandil, Junín, San Antonio de Areco y Coronel Dorrego.de los cuales cuatro contenían granos de maíz partido, cuatro con silo de alfalfa y tres con silo de maíz.El año pasado -2020-, según los datos aportados por el sector privado, se rompieron más de 160 silobolsas. Las provincias más afectadas fueron Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos. Pero también los productores enfrentaron en los últimos meses, incendios intencionales en sus campos y robo de hacienda y maquinaria agrícola. La mayoría de los casos no fueron esclarecidos.El año pasado el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó un proyecto de Ley para aumentar las penas por delito rural. Desde ese momento, existe el compromiso del oficialismo de que el mismo en el mes pasado iba a tener dictamen de comisión, algo que hasta el momento no sucedió.A través de dicho proyecto, se busca frenar los ataques a los silobolsas y propone incorporar estos ataques sólo basados en el simple ánimo de destruir, como un daño especial y grave del Código Penal, creando para ello la nueva figura del “vandalismo rural” que castigará hasta con 5 años de prisión efectiva a los atacantes.Las entidades del campo se pronunciaron sobre el proyecto del Frente de Todos. En ese sentido, desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), señalaron: “Los hechos de violencia a la propiedad privada se han repetido a diario el año pasado y se ha propuesto una ley contra los ataques a silobolsas. Celebramos la iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados en llevar adelante este tema, a pesar de que se ha demorado un año en presentar el proyecto. El Estado deber dar respuestas y brindar seguridad a los ciudadanos”.El año pasado y en lo que va de 2021 se registraron distintos casos de vandalismo rural que van desde la apertura de bolsas de almacenaje hasta incendios intencionales, abigeato, robos y hasta homicidios en distintas regiones rurales del país.Las entidades agropecuarias que componen la mesa de enlace denunciaron los hechos y, a mediados del 2020, los ministros de Seguridad, Sabina Frederic, y de Agricultura, Luis Basterra, anunciaron la creación de una Comisión Interministerial Permanente en materia de seguridad rural para combatir los delitos que atenten contra el sector, entre los que se encuentran las roturas de silobolsas, publicó Todo Noticias.La cartera de Agricultura que encabeza Basterra anunció que se sistematizará la información referida a los hechos de inseguridad en función de conocer las características sobre la ubicación, temporalidad y modalidades de este tipo de delitos y planificar estrategias para su prevención.