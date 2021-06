Viajará al espacio el fundador de Amazon

SEATTLE, Estados Unidos, 8 (AFP). - Jeff Bezos anunció este lunes que viajará al espacio en la nave New Shepard, que despegará de la Tierra el 20 de julio en el primer desafío tripulado de la empresa Blue Origin, del fundador de Amazon."Desde que tenía cinco años, soñé con viajar al espacio. El 20 de julio seré parte de ese viaje con mi hermano. La aventura más grandiosa, con mi mejor amigo", escribió el empresario en Instagram, donde compartió un video que muestra el momento en que hace la invitación familiar."Ver a la Tierra desde el espacio te cambia. Cambia tu relación con el planeta, con la Humanidad. Es una Tierra. Quiero ir en este viaje porque es algo que he querido hacer toda mi vida Es una aventura, es algo grande para mí", dijo en la publicación.Blue Origin, la firma creada por el hombre más rico de la tierra, enviará humanos al espacio por primera vez a bordo de su cohete New Shepard, en coincidencia con el 52° aniversario de la llegada del hombre a la Luna.El cohete despegará desde un desierto en el oeste de Texas. El viaje solo durará unos diez minutos y llevará a los pasajeros justo por encima de la Línea de Karman, una convención internacional que marca la frontera con el espacio, a una altitud de 100 kilómetros.El vehículo lanzador New Shepard ya superó quince pruebas hasta la línea de Karman, pero nunca lo hizo con humanos a bordo.La cápsula ubicada en la parte superior del cohete, que cuenta con grandes ventanales, puede transportar hasta seis personas.Blue Origin no informó por ahora quiénes serán los otros pasajeros, pero se está desarrollando una subasta para conseguir un preciado boleto. Actualmente, la puja supera los 2,8 millones de dólares y continúa en aumento.Los ocupantes de la nave podrán flotar en gravedad cero durante unos minutos y observar la curvatura del espacio.