En tiempos difíciles, compartimos más

Durante los días 12 y 13 de junio y bajo el lema “En tiempos difíciles, compartamos más”, se llevará a cabo en todo el país la Colecta Anual de Cáritas 2021, tradicional realización que, en virtud de las restricciones por motivos sanitarios no se concretará del modo habitual.El lanzamiento de la actividad se hizo ayer vía Zoom, en un encuentro virtual presidido por el obispo diocesano Luis A. Fernández, acompañado por el padre Mauro Canalis, director de Cáritas Diocesana y Marilina Albrecht, vicedirectora de Cáritas Diocesana.El padre Canalis resaltó que la convocatoria, coincidente con el Día del Periodista, fue hecha para ofrecer la salutación por la fecha y además aportar detalles de la colecta en nuestra Diócesis.Recordó que el lema es "En tiempos difíciles, compartimos", resaltando que "en tiempos difíciles también es difícil organizar la colecta".Señaló que tropezaron con muchos inconvenientes, los voluntarios, personas mayores, por lo general, debieron resignar su espacio.Consideró que la situación social es desafiante y que hay muchas demandas. Si bien reconoció que el año pasado no fue muy buena la respuesta, igual pudieron ayudar a parroquias que vienen haciendo un trabajo promocional.Por su parte Marilina Albrecht remarcó que este año la colecta no se hará del modo habitual, su desarrollo será virtual.Las Cáritas parroquiales, a través de sus redes ofrecen sus cuentas bancarias, con pago a través de tarjetas de crédito o débito, por mercado pago. Además habrá urnas -para depositar sobres- en las parroquias o sus Secretarías.Esta última modalidad, semipresencial, en Rafaela se llevará a cabo únicamente el sábado.La pastoral de las Comunicaciones difundió en sus redes la invitación a participar que se reproduce seguidamente:Doná en:https://www.caritas.org.ar o llamando al 0810-222-74827https://www.caritas.org.ar/diocesis/?diocesana=RafaelaPor Mercado Pago:Si querés donar $100: Ingresá al link, elegí cómo pagar, ¡y listo! https://mpago.la/14iFWr6Si querés donar $250: Ingresá al link, elegí cómo pagar, ¡y listo! https://mpago.la/1hJkJycSi querés donar $500: Ingresá al link, elegí cómo pagar, ¡y listo! https://mpago.la/2UXqibHSi querés donar $1000: Ingresá al link, elegí cómo pagar, ¡y listo! https://mpago.la/123LhPCSi querés donar $2000: Ingresá al link, elegí cómo pagar, ¡y listo! https://mpago.la/15rP4Lx#colectacaritas2021 #somoscaritasargEl cierre lo hizo el el Pastor de la Diócesis quien enfatizó "que hermoso que una vez más la colecta nos habla de esa presencia", recordó la celebración de Corpus Christi -domingo 6- y agregó "qué lindo que también la Iglesia reconoce ese Cuerpo presente en los pobres".Consideró que "la colecta también nos hable de eso. La Iglesia no deja de encontrar la presencia de Cristo en los más necesitados. La colecta habla de la solidaridad que debemos tener todos para con los más necesitados".Llamó a compartir en estos tiempos difíciles.Las palabras finales fueron para expresar un reconocimiento y una bendición a quienes trabajamos en los medios de comunicación social.En uno de sus pasajes destacó "qué lindo es que nos ayuden a entender más este mundo con la información. ¡gracias queridos periodistas!". Destacó también que "son los primeros que tienen pasión por la verdad, nos ayudan a mantenernos más unidos como pueblo".