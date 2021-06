El Russian Film Festival llega a Argentina con una edición online y gratuita

Del 11 de junio al 4 de julio llega el Russian Film Festival a Argentina, Chile y Uruguay en una edición online y gratuita. Durante tres semanas, ocho reconocidas películas del cine ruso se encontrarán disponibles en la plataforma digital Qubit para que grandes y chicos puedan disfrutar. El año pasado se llevó a cabo en Australia, México, España y en Brasil con la colaboración de plataformas online locales. Ahora le toca el cono sur del continente.El festival que reúne los mejores largometrajes rusos contemporáneos de ficción y una serie de animación, está organizado por Roskino y el Ministerio de Cultura de la Federación Rusa, con el apoyo de la Agencia Federal para los Asuntos de Colaboración con la Comunidad de Estados Independientes, Compatriotas en el Extranjero y Cooperación Humanitaria Internacional.Las producciones que se podrán ver son, por un lado, “El Francés”, un drama histórico que transcurre en el año 1957. El filme cuenta la historia del estudiante francés Pierre Duran, quien viaja a Moscú a estudiar un postgrado en la Universidad Estatal de esta ciudad. Allí conoce a la bailarina Kira Galkina y al fotógrafo Valeri Uspenskii. Gracias a esas amistades, Pierre tiene la oportunidad de sumergirse en la vida cultural de Moscú, en la oficial y la clandestina. Durante un año en Moscú, Pierre vivió toda una vida completamente distinta a lo que él conocía, pero el postgrado y el conocimiento de las distintas facetas de la vida de la gente soviética, no son el único objetivo de Pierre. Él anda en busca de su padre, el oficial zarista Tatishev, quien fue arrestado en los años 30.Por el otro, “La doctora Liza” muestra un día de la vida de Elizaveta Glinka, filántropa y creadora de la fundación “Ayuda justa”. Durante la mañana, planeaba pasar el día con su familia, celebrando su 30 aniversario de bodas, pero incluso hoy no puede apagar el teléfono. La Dra. Lisa tiene que ir a la estación para alimentar a los pobres y a ver al médico Shevkunov, un amigo suyo, para pedirle morfina para una niña moribunda. Todo este tiempo, las agencias de control de la ley la han estado observando, interesadas hace mucho en esta persona tan enérgica, que siempre intenta hacer el bien.A este filme le sigue “¡Más adentro!”, una comedia en donde un joven director, maestro de la profundidad psicológica y experto en el sistema Stanislavsky, se adentra en la industria del porno y cambia el mundo para mejor.A su vez, durante los días en que dure el Festival se podrá ver “El cazador de ballenas”, una película de aventura que cuenta cómo todo cambia en la vida de Lioshka, un joven cazador del Distrito de Chukotka, con la llegada de Internet a su pueblo. A lo largo del filme, el protagonista se enamora por primera vez, por videochat, pero muy profundamente, de una chica que no habla mucho. Al enterarse de que vive en Detroit, Lioshka toma la decisión más desesperada de su vida.“Al filo” narra la historia de la mejor esgrimista de sable del mundo, Alexandra Pokrovskaya, quien es famosa, rica y feliz, y para pasar a la historia solo necesita dar el último paso: obtener el oro olímpico. Pero su camino se ve interrumpido por Kira Egorova, una chica de provincia de diecinueve años, que conquistó Moscú de la noche a la mañana. Kira gana todos los concursos y no deja de salir en las portadas de las revistas. Su objetivo es ocupar el lugar de Pokrovskaya. Así comienza una batalla desesperada, no solo en los torneos, sino también en sus vidas. Ambas están poseídas y parece que nada puede detenerlas. El mundo entero, con los nervios de punta, observa el brillo de sus afiladas hojas y cada vez es más evidente: esa lucha enfurecida ha ido demasiado lejos.Por su parte, en “El hombre de Podolsk” Nikolai ama Amsterdam, pero vive en Podolsk. Sueña con una carrera musical, pero ocupa una simple posición en un periódico regional. Su repentino arresto por parte de la policía de Moscú lo adentra en una atracción divertida y aterradora, cuyo resultado es imposible de predecir. ¿Está exactamente en la comisaría? ¿Quiénes son estos intelectuales exigentes con uniforme y cómo saben todo sobre él?Además, habrá una serie de animación para los más pequeños, la cual cuenta con 42 episodios. “Kid-E-Cats” muestra la vida de Cookie, Pudding y la hermana pequeña Candy, quienes están siempre listos para entrar en acción con infinito entusiasmo y energía. Su imaginación no conoce límites y estos tres gatitos crean sugerencias absurdamente divertidas para resolver sus problemas. A través de las pequeñas lecciones de la vida, aprenden a mirar antes de saltar.Por último, “Viento del norte” transcurre en una época mágica, en la que reinaba el gran matriarcado: las mujeres de un clan influyente gobernaban el territorio de los Campos del Norte y vivían a la espera del amor. Eran omnipotentes y todos sus deseos se cumplían, pero de repente todo cambió y comenzó el caos.Todos los materiales audiovisuales se podrán ver a partir del viernes 11 de junio accediendo al siguiente link: https://rff.online/argentina