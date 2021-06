María Becerra anunció la salida de la segunda parte de su álbum "Animal"

El pasado febrero, María Becerra sorprendió con "Animal", su álbum debut, el cual decidió lanzar en dos partes: una primera compuesta por cuatro tracks y una segunda de la que aún no se sabe mucho.Sin embargo, este domingo la quilmeña sorprendió al anunciar que llegará "muy pronto".A su vez, parece que el nuevo álbum incluye una colaboración con Tiago PZK. Así lo demostró el artista al compartir en su cuenta de Instagram un tráiler similar al de Becerra.Por el momento, no hay fecha de lanzamiento, cantidad de temas ni nombres de los mismos, pero sí muchísima expectativa por parte de los fanáticos de la cantante.Lo cierto es que Becerra ha estado bastante inquieta, en sus últimas semanas se cuentan featurings con Tini, Khea y el mismísimo J Balvin. Por lo que, nuevamente, este domingo dio a conocer una colaboración junto al dúo venezolano Mau y Ricky, los hijos de Ricardo Montaner.Conocidos por hits como "Sin Querer Queriendo" y "Mi Mala", los hermanos ya han colaborado con artistas argentinos como Lali Espósito, MYA y Diego Torres; y ahora trabajan en un hit junto a María.Según compartieron en una publicación de Instagram "el tema es un palo". En las imágenes también figura el productor Big One, reconocido por su trabajo con artistas como Paulo Londra, Oriana Sabatini, Lit Killah y FMK, entre otros.