Inaugurarán muestra de Damien Hirst

BUENOS AIRES, 8 (Télam). - Damien Hirst (1965), el creador, empresario y coleccionista británico que está considerado como el artista vivo más rico de su país, presentará más de 80 obras de la serie "Tesoros del naufragio de lo increíble", en una exposición titulada "Archaeology Now" que se inaugurará hoy en la Galería Borghese de Roma y estará abierta hasta el 7 de noviembre.La célebre Galería Borghese, fundada por el cardenal Scipione Borghese, presenta esta nueva muestra de Hirst con curaduría de Anna Coliva y Mario Codognato. En esta oportunidad se podrán ver la monumental escultura "Hydra y Kali" en bronce (2015) - en el espacio exterior del Giardino Segreto dell' Uccelliera-, la "Cabeza de Ife, mujer" (2011) en oro y plata y "La cabeza cortada de Medusa" (2008) realizada en malaquita, entre otras obras.Artista, empresario y coleccionista de arte, Hirst representa a los Jóvenes Artistas Británicos (YBA) que dominaron la escena artística en el Reino Unido en la década de 1990 y es considerado el artista vivo más rico de su país.Entre sus obras icónicas están "La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo" (1991), un tiburón tigre de cuatro metros de largo conservado en una vitrina con formol que se vendió en 12 millones de dólares en 2005, un precio récord para la obra de un artista vivo.La otra obra emblemática es "For the Love of God" (2007), una calavera de platino con 8.601 diamantes puros y dientes humanos, inspirada en el cómic "2000 AD".Es creador desde fines de los 80 de una amplia serie de instalaciones, esculturas, pinturas y dibujos que exploran las complejas relaciones entre arte, belleza, religión, ciencia, la vida y la muerte. El artista "investiga y desafía las certezas del mundo contemporáneo, y examina todas las incertidumbres inherentes a la naturaleza humana", informan.La exposición que presenta ahora tendrá lugar en las dos plantas del museo y en el jardín de la Uccelliera, y puede verse parte de su instalación en la cuenta de Instagram galleriaborgheseufficiale.Se verán por primera vez en Italia las pinturas "Colour Space" ("Espacio de color") de 2016 que continúan la línea de trabajo de los "Spot Paintings", como una revisitación a la serie en la que las manchas se pintaron libremente y el espacio de color fue infiltrado por "elementos humanos", como definió Hirst. Son "obras como ´células bajo el microscopio´ que rompen la idea de una imagen unificada, flotando en el espacio, chocando y fundiéndose entre sí, con una sensación de movimiento que contradice la inmovilidad del lienzo", explica el museo.Las obras del artista flanquearán las obras maestras del museo -desde la estatuaria clásica romana hasta las pinturas italianas de los siglos XVI y XVII y las esculturas de Bernini y Canova y otras materialidades- en todas las salas, complementando la multiplicidad del acervo puesto en diálogo con las obras de Hirst y su habilidad para combinar conceptos y narrativas en obras complejas.El proyecto surge de una de las investigaciones que realizó Hirst en los últimos veinte años con la serie "Treasures from the Wreck of the Unbelievable" (Tesoros del naufragio de lo increíble) que fue expuesta por primera vez en Venecia en 2017 en el Palazzo Grassi y la Punta della Dogana, explica la Galería Borghese.El artista había trabajado con diferentes materiales como mármol, bronce, coral, cristal de roca y piedras semipreciosas.Hirst ha tenido más de 90 exposiciones individuales en todo el mundo y participó en por lo menos 300 exposiciones colectivas. En 2012 la Tate Modern de Londres presentó una retrospectiva de su obra. Por su parte, el próximo 6 de julio la Fundación Cartier de París realizará la muestra "Cherry Blossons" (Cerezos en flor),que representa la primera exposición de Hirst en un museo en Francia.