La conducción del CCIRR recibió al ministro Corach

Representantes del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, encabezados por el presidente de la institución, Diego Castro, dialogaron ayer por la mañana con el ministro de Gestión Pública de la Provincia, Marcos Corach, quien estuvo acompañado por los secretarios municipales de las áreas de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti y de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivarello. Por el lado de la gremial empresaria participaron también Mariano López, Adolfo Hartmann, Rubén Burkett, Gabriel Corrado, César Forneris, Andrés Ferrero, Gabriel Gentinetta e Iván Acosta.Al inicio del encuentro, se volvió a insistir respecto a la importancia de garantizar el mayor nivel de actividad posible de los diferentes sectores, muchos de los cuales atraviesan crisis terminales (fundamentalmente aquellas actividades vinculadas al turismo -agencias de viajes, transportes de pasajeros, etc.-, la gastronomía, la hotelería, los eventos, las actividades físicas y el esparcimiento en general).Al respecto, los empresarios presentes manifestaron que muchas empresas ya no poseen margen de tolerancia para seguir soportando el impacto de un esquema restrictivo como el actual (dado que en muchos casos las herramientas estatales ofrecidas como paliativos no son suficientes). Es por esto que se solicitó extender el horario de atención comercial para todos los rubros, que la actividad gastronómica pueda operar con mayor capacidad todos los días de la semana y que los gimnasios y centros de entrenamiento puedan desarrollar sus actividades al aire libre; siempre promoviendo el teletrabajo en las actividades donde sea posible hacerlo e implementando los protocolos de prevención para garantizar ambientes laborales seguros.AGENDA AMPLIADAEn otro orden, y tras valorar la inversión pública nacional y provincial que viene ejecutándose en la ciudad, se acordó profundizar el trabajo articulado entre la entidad y el gobierno provincial en coordinación con el Municipio, de manera tal de lograr la concreción de todas las iniciativas que durante muchos años y por diferentes razones han sido postergadas. En este marco, se analizaron diversos proyectos de infraestructura sobre los cuales se viene trabajando y que requieren de un mayor impulso para su concreción, tales como la ampliación del Parque de Actividades Económicas de Rafaela (PAER) y el proyecto de refuncionalización integral del microcentro.En la misma línea, se debatió sobre las obras pendientes para garantizar un servicio eléctrico acorde a las demandas actuales y futuras; como así también, sobre la importancia de avanzar con la obra de pavimentación de calle Cerdán entre Bv. Lehmann y la RN 34 y de proyectar la pavimentación del desvío del tránsito pesado (vinculación RP 70 con RN 34). Asimismo, se indicó que resulta impostergable dotar del equipamiento que requiere la Agrupación de Bomberos Zapadores de la Unidad Regional V de Policía, con un destacamento en el área de servicios comunes del sector industrial.