Despacho al pedido para reubicar a trabajadores de cooperativas

Durante la mañana del lunes se realizó la reunión de comisión del Concejo en la que se abordaron diferentes temas y en la que se dio despacho a un proyecto presentado por el concejal radical Leonardo Viotti, en el que pide reubicar a los trabajadores de las cooperativas que fueron contratados por el municipio y hoy se encuentran sin prestar servicios: “Trabajadores de cooperativas: “necesitan del trabajo diario para poder vivir”, dijo el edil.El concejal de Cambiemos expresó que “en la actualidad, y a raíz de las restricciones en el marco de la pandemia, trabajadores que venían cumpliendo con tareas en distintos organismos municipales, se encuentran afectados por las restricciones e imposibilitados de seguir trabajando. En un momento de crisis económica como la que vivimos, no podemos dejar a la deriva a estos trabajadores rafaelinos cuyo único medio de vida es la labor municipal a través de las cooperativas. Es un tiempo en el cual debemos proteger el trabajo y la economía familiar de las personas, sobre todo teniendo en cuenta el efecto que está teniendo la pandemia respecto a la pérdida de puestos de trabajo”. Y agregó, “así lo venimos haciendo desde el bloque de Cambiemos-UCR, apoyando a los trabajadores de todos los sectores productivos que se están viendo afectados por la crisis sanitaria”.Consideró que “es fundamental el compromiso social que debe brindar el Estado, garantizando la continuidad laboral de las personas contratadas. Porque para muchas de ellas, este es el único ingreso fijo, con el cual poder sustentar económicamente a sus familias”.“Los trabajadores de las cooperativas si no trabajan no cobran, su ingreso es proporcional a las horas trabajadas. Por esta razón, solicitamos evaluar la posibilidad de reubicar a los trabajadores que prestan servicios de cooperativas hasta tanto se normalice la situación y puedan regresar a las tareas habituales. Los empleados de las cooperativas necesitan del trabajo diario para poder vivir.” finalizó el concejal Leonardo Viotti.Actividad física esencialNuevamente estuvo presente en la reunión del Concejo, el tema de considerar a la actividad física como esencial, proyecto de Resolución en el que Cambiemos focaliza acerca de una solicitud a la Cámara de Diputados de la Provincia, exigiendo el inmediato tratamiento del proyecto de ley N° 42894, para declarar la actividad física, al deporte, al entrenamiento “actividad esencial y promotora en todo el territorio provincial”.Viotti argumentó: “Esto es en el mismo sentido de lo que votamos la semana pasada, donde ya esgrimimos los motivos por los que consideramos que el deporte es parte de la solución y no del problema en esta pandemia y que es importante que incentivemos al deporte y se genere el mecanismo que permita que las personas lo puedan realizar con los cuidados que las circunstancias requieren, pero entendiendo que tenemos que trabajar como Estado para dar alternativas”.“Queremos solicitarle a la Cámara de Diputados el rápido tratamiento del proyecto de ley donde se declara actividad esencial al deporte. Esta declaración permitiría que en el marco de las restricciones que se van implementando, el deporte sea una de las actividades que se puede realizar, como todas las tareas o actividades que se permiten con protocolos, con controles, pero que se pueda llevar adelante”, indicó.Por su parte, Marta Pascual, remarcó que “en la provincia de Neuquén ya han declarado al deporte y a la actividad física como esencial”.Otros temasEn el inicio del encuentro de comisión de ayer, se abordó un proyecto de Declaración, de autoría del concejal del FPCyS, Lisandro Mársico, en el que solicita destacar a Antonio José Fassi, por su vasta trayectoria y aportes en el ámbito educativo y cultural de Rafaela y la región. Esta iniciativa quedó en comisión para que en una sesión ordinaria presencial se pueda votar, luego de que reciba despacho.A su vez, la comisión de hacienda quedó abierta para concretarse mañana a las 8.30, donde los concejales de Cambiemos aguardan la información requerida vinculada al proyecto de Ordenanza referida al pase de 80 contratado a planta permanente. El concejal Juan Senn, explicó que el Ejecutivo está preparando esa información.