“Perotti no necesita ninguna ley para comenzar la obra”

“El Gobierno de Omar Perotti tiene en plazo fijo -en bancos santafesinos-, el equivalente a seis veces lo que demandaría instalar 4000 kilómetros de fibra óptica. Es decir, la obra total costaría el 16 por ciento de lo que tiene guardado la provincia” resaltó el diputado Pablo Pinotti en relación al programa de Conectividad. Y agregó: “¿Cuáles son las prioridades entonces? Perotti no necesita una Ley para empezar la obra. El Frente Progresista construyó hospitales, rutas, escuelas, viviendas y sólo necesitó una sola cosa: decisión política”“Y hay más: La ejecución de la obra demandaría 4 años según datos oficiales ... ¿qué espera Perotti para comenzar? Ningún gobierno necesitó una ley para ejecutar lo que ya hecho relacionado a conectividad. El mismo Poder Ejecutivo rescata todo lo que se avanzó en el tema estos años sin necesidad de ley. Desde el gobierno de Carlos Reutemann, Jorge Obeid, Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz. Ni hablar que tampoco necesitan leyes para comprar tecnologías en las escuelas ni para brindar respuesta a los chicos que abandonaron la escuela por falta de dispositivos.”La mal llamada “Ley de Conectividad” que presentó el Ejecutivo a la Legislatura en realidad son dos proyectos: Uno se refiere a la toma de endeudamiento externo por cien millones de dólares y el otro a la creación de una sociedad anónima pública-privada que administraría esa red de transporte de datos. Los mismos ingresaron en Diputados el 19 de noviembre, siete meses después del anuncio de Perotti: “claramente hay indefiniciones en el Ejecutivo: tres veces nos cancelaron reuniones sobre este tema. Presentamos las preguntas por escrito y demoraron tres meses más en responder. Recién en marzo” detalló Pablo PinottiY reflexionó: “La gente no necesita confrontación. Necesita respuestas, necesita previsibilidad, transparencia y claridad. Es lamentable lo que hacen. Lo de la semana pasada fue penoso. Ponen a las familias, a los docentes, a toda la comunidad en vilo. Todos queremos conectividad”MAS PREGUNTASSIN RESPONDERA renglón seguido, Pinotti resaltó: “Quedan muchas dudas ¿Quién operará? ¿El Estado? ¿Alguna empresa concesionaria? ¿Quieren ser prestadores de Internet, de Tv por Cable en las distintas localidades? ¿Qué pasará con los prestadores que ya están? Nada de esto está claro aún. Y continuó: “Necesitamos claridad y transparencia: ¿Cuál es el proyecto definitivo? Concretamente ¿en que se invertirán esos 100 millones de dólares? Pedimos claridad y transparencia: si desde marzo hasta hoy ya lo desarrollaron, a pesar de habérselos pedido, no lo enviaron a la Legislatura”.“Aún no queda claro tampoco cuáles fueron las gestiones concretas que realizó la Provincia ante Enacom y Arsat. Estos son los organismos nacionales que ya vienen realizando este tipo de trabajo en diferentes lugares del país. A través de Programas, muchas provincias han recibido fondos de Nación que promueven la conectividad en todo el país con fondos nacionales” cerró.