Padres Organizados exigió la vuelta de clases presenciales

Durante la tarde de ayer, en toda la provincia de Padres Organizados se movilizaron reclamando por la presencialidad: “Queremos decir basta, basta de que los niños tengan que pagar este costo de la pandemia, nosotros estamos viendo que todos nuestros niños están sufriendo nuevamente este encierro; nosotros no estamos exentos de esta situación que se está atravesando con tanto sufrimiento por la pandemia, pero creemos que todo hubiera sido distinto si hubiera existido un plan, si todo esto hubiera tenido una planificación en el año y medio que estuvimos encerrados”, señaló Olga D´Agostino, una de las referentes del espacio en Rafaela.El bocinazo convocó a una importante cantidad de vehículos que hicieron mucho ruido en el atardecer rafaelino justo en el horario en que rige la prohibición para la circulación vehicular. De todos modos, la protesta que comenzó puntualmente a las 18 y se extendió poco más de media hora se desarrolló sin inconvenientes. Si bien a esa hora hay presencia policial en el microcentro rafaelino, no hubo interferencia con la movilización.“Los niños no tienen que pagar el costo de esta falta de planificación, el costo de las malas decisiones, el costo de intereses políticos que hay de por medio. Queremos decir que hay evidencias, que en estos meses en un informe, la Sociedad Argentina de Pediatría ha mostrado que las escuelas son seguras y que los lugares de contagios son fuera de la escuela. Las escuelas tienen protocolos exigentes y siempre son detectoras de casos, porque cuando se produce un contagio o una sospecha de contagio dentro de una burbuja, esta se aísla inmediatamente y se puede de esta manera detectar a la persona que está contagiada”, manifiestan.Por otra parte, la referente de Padres Organizados subrayó que “las docentes gracias a que se ha preparado la vacunación para el sistema educativo de Santa Fe, el 98 % de los docentes están vacunados, por eso insistimos en que es mucha la evidencia referida a que las escuelas no son focos de contagios. Inclusive, tenemos los datos de la provincia que señala que solo se cerró el 1,5 % de las burbujas y no necesariamente por casos positivos, muchas veces de manera preventiva. Estamos dejando de lado un lugar que es seguro y al que los chicos están necesitando: la escuela. Hace más de un año que no funciona la presencialidad en el país”.Desde la agrupación expresan el malestar que genera esta decisión de suspender la presencialidad, resaltando que “se vuelven a evidenciar de manera más notoria todas las consecuencias psicológicas y físicas en los niños que ya veníamos conociendo; necesitamos que los chicos vuelvan a las aulas, estamos necesitando una planificación”.“Necesitamos que quienes tienen el poder de decisión que son nuestros gobernantes, nuestros diputados, entiendan que los niños necesitan estar en las aulas; les están sacando a los niños la única herramienta que tienen para salir de la pobreza. Hoy en día la estadística indica que de 10 niños 6 son pobres y la educación es la única herramienta para salir de esa situación”.