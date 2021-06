¿No es algo exagerado la celebración con globos?

En el primer día de abril, Rafaela tenía un acumulado de 7.155 casos positivos de Covid-19 y 137 víctimas fatales. Un mes después, el 1° de mayo, la cantidad de contagios ascendía a 9.216 mientras que los decesos por coronavirus sumaban 177. Al 7 de junio, los infectados desde el comienzo de la pandemia ya son 12.662 mientras que los muertos son 253.Es decir, que en esta segunda ola, en tan solo 67 días que van del 1° de abril hasta ayer se registraron 5.507 casos y 116 fallecimientos en la ciudad.El domingo por la noche, el Municipio informó que había 41 personas internadas en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital, todas con asistencia respiratoria mecánica. Ayer se produjo el deceso de una mujer de 75 años y un hombre de 50, pero la cantidad de pacientes en la UTI sigue siendo de 41. Las autoridades sanitarias admiten que cama crítica que se libera se ocupa inmediatamente. La propia ministra de Salud de la Provincia, Sonia Martorano, admitió en conferencia de prensa que las camas críticas disponibles en Rafaela están 100 por ciento ocupadas. No se dice abiertamente pero se deja entender que más personas necesitan ingresar a terapia intensiva, pero no hay camas. Por eso nuevamente se ampliará la capacidad de la UTI.Ante la delicada situación del Hospital, de la falta de camas críticas para todos los que la necesitan, cabe preguntarse si a pocos metros donde decenas de personas luchan por seguir viviendo, está bien celebrar con globos que se aplique la vacuna 40.000. ¿No será un exceso? ¿O el sistema de salud y sus actores necesitan quitarse el estress y festejar el avance de la vacunación en la ciudad? ¿O es la política que necesita hacerlo?La semana pasada, el Partido Justicialista del Departamento Castellanos difundió un video con desinformación, citando informes periodísticos de la televisión española y de la cadena alemana DW en español sin mayores precisiones de fecha y otros detalles. En todos se hacía referencia a la demora en la entrega de vacunas en países europeos. Pero sin precisar de qué fecha eran esos informes. Todo sesgado. Tras destacar que en Rafaela ya se habían aplicado 32.000 dosis, el video que se viralizó cerró con un inquietante mensaje final: "acá están las vacunas, que no te la cuenten".También es cuestionable lo que sucedió el fin de semana. Funcionarios municipales rafaelinos con clima de estudiantina se definieron como "voluntarios" para sumarse al operativo de vacunación, al menos en el control administrativo. Se exceptúa al Dr. Martín Racca, que ayuda jeringa en mano. ¿Con qué necesidad se retrata el momento en las dársenas de la Terminal para las redes sociales, incluso haciendo la V con que el peronismo suele sellar su momentos?Es cierto que las personas que se vacunan se van felices. También que el operativo funciona bien en Rafaela. ¿Pero es para celebrar y postear selfies con funcionarios sonrientes cuando la segunda ola golpea con muertes casi todos los días? De voluntariado, además, no hay demasiado. Se trata de funcionarios del gabinete bien rentados que no han tenido que cerrar negocios o perder empleos. Las redes sociales fuero implacables, crueles con el anonimato como aliado en algunos casos.El Presidente Alberto Fernández prometió, el 12 de diciembre, que entre enero y febrero habría 10 millones de vacunas Sputnik V. Y que en marzo llegarían 5 millones más. Recién a finales de mayo se alcanzó la cifra. En el medio, se murieron muchas personas por Covid. Los globos parecen estar demás.