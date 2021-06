Desestiman denuncia por supuesta vacunación "VIP" del gobernador y su familia

La Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1 del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe desestimó la denuncia contra el gobernador, Omar Perotti, a quien a mediados de febrero pasado se había acusado de incluir a sus familiares en la vacunación contra el coronavirus en el "Hospital Dr. Jaime Ferré" de Rafaela sin respetar los protocolos. "No surgen elementos que ameriten el inicio de una investigación penal", señala la resolución que lleva la firma de la fiscal, Mariela Jiménez.Cuando estalló el escándalo por el funcionamiento de un Vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud de la Nación, que le costó el cargo hasta el entonces ministro Ginés González García, un periodista y ex funcionario del Gobierno del Frente Progresista denunció públicamente que Perotti y su familia se habían vacunado en Rafaela.Rápidamente, el Gobierno santafesino y alguno de sus funcionarios, como el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, rechazaron la acusación. "Tanto el gobernador Omar Perotti como su familia están dispuestos a realizarse el test correspondiente que permita determinar fehacientemente la verdad: que ninguno de ellos fue vacunado", se remarcó en un comunicado de Gobernación.Ahora desde la Fiscalía se confirmó que el propio Perotti y su grupo familiar se sometieron a los estudios de sangre, los que demostraron que ninguno de ellos se habían aplicado la vacuna contra el Covid-19. El hecho que motivó las denuncias "no posee apariencia delictual", indica la resolución judicial del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a raíz del legajo 21-08550026-8 tramitado ante la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos.Tras entrevistar a la jefa del programa ampliado de inmunizaciones de la región Rafaela, Luciana Lilian Díaz, el director del Samco de Rafaela, Diego Lanzotti, ordenó la extracción de sangre al gobernador y su grupo familiar (Oscar Miguel, Paula, Alejandro y Franco Perotti, y Viviana Teresa Albanesi), lo que permitió mediante los estudios "Sars Cov-2 AC. IGG Anti Spike Cuantitativo" y "AC IGG Anti Nucleocapside -método Eclia" que ninguno de ellos ni el mandatario provincial fueron vacunados contra el coronavirus.Por eso el MPA resolvió "desestimar el caso y archivar" el legajo el pasado 10 de mayo. Fue una semana después de que el propio Perotti se haya vacunado con la primera dosis de Sputnik V, en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (Cemafe).