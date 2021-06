Nuevo encuentro de Juntos por el Cambio

BUENOS AIRES, 8 (NA). - La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunirá hoy de manera presencial para acordar estrategias y analizar la realidad del país, en momentos de fuertes internas, especialmente dentro del PRO.Según supo NA, el encuentro semanal de los dirigentes del frente opositor tendrá lugar a partir de las 18:00.Se espera que asistan los referentes habituales de la Mesa Nacional: el ex presidente, Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo; el auditor Miguel Angel Pichetto; los senadores Martín Lousteau y Luis Naidenoff; y los diputados Mario Negri, Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López.Será el segundo encuentro del año cara a cara, ya que por la pandemia sólo se habían reunido de forma presencial en el pasado mes de abril.En los últimos días, la interna se calentó a la luz de las diferencias dentro del PRO por las candidaturas en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.El principal enfrentamiento está dado entre Bullrich y el sector que integran Rodríguez Larreta y Vidal, ya que la ex gobernadora no definió si será candidata, pero no descarta volver a la Ciudad, donde la presidenta del PRO quiere encabezar la lista.Esa situación despertó la tensión, ya que Bullrich salió a decir públicamente que "no ayuda" al espacio la posibilidad de que la ex gobernadora regrese a Capital."Mauricio (Macri) cree que lo mejor es que yo sea candidata en la Provincia y yo he escuchado a todos los miembros de mi partido. Por supuesto que al final la decisión la voy a tomar yo pensando en qué es mejor para la gente, para mi espacio y en último término para mí, no las voy a tomar en beneficio o en contra de nadie", afirmó Vidal.En el mismo sentido se expresó el presidente de la UCR y consideró que "está claro" que Mauricio Macri "no es el líder único" de Juntos por el Cambio."Hoy día, su papel es contribuir a la unidad. Y lo veo contribuyendo en ese sentido. No lo veo mal, más allá de si a alguno le gustan algunas de sus declaraciones y apariciones. En general contribuye a la unidad. Pero no es el líder único, eso está claro", afirmó Cornejo.