Los laboratorios hoy darán explicaciones en Diputados

BUENOS AIRES, 8 (NA). - Los laboratorios que tienen acuerdos firmados de provisión de vacunas con el Gobierno y aquellos que están en tratativas se presentarán hoy en la Cámara de Diputados para rendir cuentas sobre los contratos y la entrega de las dosis.El encuentro se desarrollará a las 10:00 en el marco de un plenario televisado de las comisiones de Salud y Legislación General, donde acudirán representantes de las distintas firmas farmacéuticas, incluida Pfizer, que estará presente por videoconferencia.El laboratorio norteamericano quedó en el centro de la polémica por las fallidas negociaciones con el Gobierno nacional, luego de que el Estado argentino pusiera a disposición de la firma el Hospital Militar para la realización de ensayos clínicos con miles de voluntarios.A medida que se fue abultando la cuenta de contagios y de fallecimientos, Juntos por el Cambio profundizó las críticas y el pedido de explicaciones al Gobierno nacional por no haber logrado un acuerdo que hubiera engrosado el stock disponible de vacunas.El miércoles pasado, la vicepresidenta de la comisión de Salud, Carmen Polledo (PRO), acompañada por un nutrido grupo de legisladores de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de ley que apunta a quitar la palabra "negligencia" de la ley que regula la compra de vacunas, que habría sido el principal obstáculo para lograr un acuerdo con Pfizer, que no quiere ceder en torno a las condiciones de indemnidad patrimonial.La consulta sobre esta iniciativa podría ser parte del debate con los ejecutivos de Pfizer.Según pudo saber NA, el laboratorio AstraZeneca no estará presente en la audiencia y entregará un escrito con explicaciones sobre el retraso de la llegada de millones de dosis y el incumplimiento del cronograma estipulado en el contrato.Se trata de la empresa farmacéutica a la que el Estado argentino le compró más cantidad de dosis y a la que le adelantó sumas millonarias.Sí estarán presentes de forma presencial o virtual, representantes de Covax, Covishield, Sinopharm y Sputnik, además de los laboratorios norteamericanos de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, con los que se está negociando en la búsqueda de nuevos contratos.En la reunión estarán presentes funcionarios del Ministerio de Salud, que pedirán precisiones sobre los contratos que firmaron o que se están negociando, así como la metodología de entrega, plazos, costos y cantidad de dosis, entre otros puntos.