Se terminó el sueño de Delbonis

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El azuleño Federico Delbonis, ubicado en el puesto 51° del ranking mundial, fue eliminado ayer en octavos de final de Roland Garros, instancia a la que había accedido por primera vez en su carrera, al perder en cuatro sets con el español Alejandro Davidovich (46°). Delbonis cayó con parciales de 6-4, 6-4, 4-6 y 6-4 en dos horas y 59 minutos de juego en un parejo cotejo contra Davidovich, que en cuartos se medirá con el ganador del cruce entre el alemán Alexander Zverev (6°) y el japonés Kei Nishikori (49°).El azuleño venía de superar en sets corridos al talentoso italiano Fabio Fognini (29°) y sostenía un gran nivel que demostró durante toda la gira europea sobre polvo de ladrillo y también durante esta semana, en la que venció al español Pablo Andújar (68°) y el moldavo Radu Albot (89°).Ahora, el único argentino que sigue en carrera en singles del torneo francés es el "´Peque" Diego Schwartzman (10°), que el sábado le ganó al experimentado alemán Philip Kohlschreiber (132°) y se instaló en los octavos de final. Schwartzman, que se impuso en sus tres partidos hasta el momento sin ceder ni siquiera un set a sus rivales, se enfrentará con Jan-Lennard Struff (42°), quien dejó en el camino al juvenil español Carlos Alcaraz (97°).SE RETIRO FEDEREREl tenista suizo Roger Federer, quien ya había expresado sus dudas respecto a continuar en Roland Garros, finalmente tomó la decisión de darse de baja del torneo francés por cuestiones físicas, según informó en sus redes sociales. De esta manera, el ex número 1 del mundo no jugará los octavos de final de la competición contra Matteo Berrettini, por lo que el italiano pasó a cuartos y espera entre el ganador del encuentro entre Novak Djokovic y Lorenzo Musetti."Tras haberlo discutido con mi equipo de trabajo, he decidido que me retiraré de Roland Garros. Después de dos operaciones de rodilla y de más de un año de rehabilitación es importante escuchar a mi cuerpo y asegurarme que no me apresuro demasiado en mi camino hacia la recuperación", manifestó Federer en un comunicado.TITULO PARA CARLELa tenista argentina Lourdes Carlé obtuvo el título en el certamen W25 de Santo Domingo, República Dominicana, al superar a la máxima favorita, la suiza Conny Perrin, en dos sets. La jugadora bonaerense, de 21 años, completó una muy buena semana y doblegó a la europea, ubicada en la posición 254 del ranking de la WTA, con parciales de 6-4 y 6-0.