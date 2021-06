Se reanuda el Federal A

Racing de Córdoba, líder de la Zona 2, recibirá a Sportivo Belgrano de San Francisco, en duelo de equipos comprovincianos, por la séptima fecha del torneo Federal A de fútbol, que se reanudará hoy con diez encuentros tras el parate dispuesto por las restricciones que impuso el Gobierno nacional en todo el país por la pandemia de coronavirus. El partido se jugará desde las 15.30 en el estadio Miguel Sancho y será arbitrado por Gastón Monzón Brizuela.Racing es el puntero de la Zona 2 del Federal A con 14 unidades, seguido precisamente por Sportivo Belgrano y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, con 10 puntos. Unión de Sunchales se presentará el martes en Misiones ante Crucero del Norte.Por su parte, el líder de la Zona 1, Cipolletti de Río Negro, recibirá el martes en su estadio en la provincia patagónica a Ferro Carril Oeste de General Pico a partir de las 14.El programa de partidos de la séptima fecha del Federal A, que determinará dos ascensos a la Primera Nacional para la próxima temporada, es el siguiente: Hoy a las 15: Independiente de Chivilcoy - Villa Mitre de Bahía Blanca, Olimpo de Bahía Blanca - Juventud Unida Universitario de San Luis, Deportivo Madryn de Chubut - Deportivo Camioneros de Luján, Sol de Mayo de Viedma - Huracán Las Heras de Mendoza. A las 16: Sportivo Estudiantes de San Luis - Sportivo Desamparados de San Juan.Martes: A las 14 Cipolletti de Río Negro - Ferro. A las 14.30:Ciudad Bolívar - Círculo Nicanor Otamendi. A las 15: Peñarol de Chimbas (San Juan) - Sansinena de General Cerri.Cipolletti 16 puntos; Deportivo Madryn 15; Villa Mitre, Huracán Las Heras, Juventud Unida de San Luis, Sol de Mayo 10; Desamparados e Independiente 9; Ferro 8; Olimpo, Ciudad Bolívar y Sansinena 7; Peñarol 6; Camioneros 4; Círculo Deportivo 3; y Estudiantes de San Luis 1.: Hoy a las 15 Douglas Haig de Pergamino - Gimnasia y Tiro de Salta, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay - Sarmiento de Resistencia. A las 15.30:Racing de Córdoba - Sportivo Belgrano de San Francisco, Chaco For Ever - Defensores de Pronunciamiento. A las 16: Central Norte de Salta - Defensores de Villa Ramallo.Martes: a las 15: Crucero del Norte de Posadas - Unión Sunchales. A las 16: Sportivo Las Parejas - Juventud Unida de Gualeguaychú.Libre: Boca Unidos de Corrientes.Racing 14 unidades; Defensores de Villa Ramallo y Sportivo Belgrano 10; Gimnasia y Tiro, Boca Unidos, Chaco For Ever y Gimnasia de Concepción 9; Crucero del Norte 7; Douglas Haig, Central Norte y Unión Sunchales 6; Sarmiento 5; Defensores de Pronunciamiento 4; Sportivo Las Parejas 2; y Juventud de Gualeguaychú 2.