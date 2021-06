AFA confirmó la participación de la selección en la Copa América

BUENOS AIRES, 7 (NA). - La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó ayer que la Selección argentina viajará a Brasil para disputar la Copa América, garantizando cada uno de los "cuidados específicos" ante la pandemia del coronavirus.

En un comunicado publicado en las redes sociales de la entidad, la AFA señaló que "la Selección argentina confirma su participación en la Copa América 2021, tal lo refleja su espíritu deportivo a lo largo de toda la historia".

"Con un esfuerzo enorme de la Asociación del Fútbol Argentino, que puso a disposición todas las herramientas necesarias para poder garantizar cada uno de los cuidados específicos solicitados en este difícil momento que atravesamos, la Selección Nacional viajará a Brasil para disputar el certamen continental", agregó el escrito.

En esa línea, concluyó: "Todo el staff del equipo albiceleste trabajará unido para sobreponerse ante esta adversidad que, lamentablemente, nos afecta a todos los sudamericanos por igual".

El mensaje del organismo llegó en medio de la polémica por la posible negativa de los jugadores brasileños para participar del torneo, a raíz de la situación sanitaria que se vive en aquel país, aunque la decisión se conocerá este martes luego de su partido con Paraguay por las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022.

"No podemos hablar de este asunto, pero todo el mundo sabe cuál es nuestra posición. Más claro, imposible lo que pensamos sobre la Copa América. Queremos expresar nuestra opinión después del partido contra Paraguay", dijo días atrás Casemiro, capitán de la Selección de Brasil.

Además, añadió: "No queremos desviarnos del foco de las Eliminatorias y la clasificación a la Copa del Mundo. No soy yo, somos todos, con Tite (entrenador). Todos juntos".

Por su parte, pese a la postura de los futbolistas, el presidente Jair Bolsonaro mantuvo una reunión por teleconferencia con el Consejo de la Conmebol en la cual reiteró su apoyo para la realización de la Copa América en ese territorio. .

En tanto, el sitio oficial del equipo albiceleste informó hoy que "recibió la autorización para utilizar como base su predio de Ezeiza en el torneo", por lo que el plantel "deberá cumplir con el arribo obligatorio a la sede brasileña el día previo al partido".