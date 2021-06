Otta prueba el equipo para el jueves

Atlético de Rafaela sigue con su puesta a punto de cara al reinicio de la Primera Nacional.Luego de tener libre el domingo, el plantel de la Crema retomará los trabajos este lunes en el predio del Polideportivo del Autódromo con grandes expectativas de cara al encuentro del jueves, a las 14 hs., visitando a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por la fecha 11 de la zona B.Walter Otta aún no confirmó el equipo que saldrá a cancha en el estadio 23 de Agosto, del Lobo jujeño, pero todo indica que lo hará con una formación 4-4-2 y que las dudas planteadas luego del ensayo del viernes, quedarían develadas en la jornada de hoy cuando lleve a cabo el ensayo formal de fútbol.Si se compara el último 11 titular que escogió el DT, para el encuentro ante Tristán Suárez, habrá variantes. El regreso de Facundo Soloa, ya recuperado de su lesión, es prácticamente un hecho, mientras que aún es incierto si Enzo Avaro, que no estuvo en los últimos juegos por covid, reaparece o irá al banco de relevos.El que también parece regresar al once titular sería Brian Calderara.Un probable equipo será con: Guillermo Sara; Cristian Chimino, Gastón Tellechea, Fernando Piñero y Roque Ramírez; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Jorge Molina o Federico Recalde y Brian Calderara; Juan Cruz Esquivel y Claudio Bieler.El juez principal del encuentro será Lucas Novelli, quien estará acompañado por Pablo Acevedo y Matías Basso, como asistentes, y el cuarto árbitro irá Federico Guayas Tornero.