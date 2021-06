Allanaron a profesional de la salud en Rafaela

Un profesional del arte de curar de nuestra ciudad, presuntamente bioquímico, habría sido denunciado y siendo investigado en la Fiscalía Regional por un hecho de abuso sexual.

De acuerdo a lo averiguado y adelantado en la víspera por LA OPINION online, el presunto abusador habría sido denunciado por una mujer oriunda de Santa Fe, por el delito señalado precedentemente.

De acuerdo a la fuente mencionada, en la madrugada de la jornada de la víspera, se habría realizado un allanamiento en su vivienda donde se habrían incautado algunos elementos vinculados a lo denunciado, tratándose de aparatos electrónicos (se presume un celular entre otros elementos).

Si bien no se pudo cotejar la información oficialmente, por ser un delito de instancia privada, estaríamos en condiciones de afirmar que el hecho y la denuncia existieron, lo mismo que un legajo de investigación penal, tras la denuncia radicada, que habría recaído inicialmente en un fiscal de turno y posteriormente se ordenó un allanamiento en la vivienda del profesional investigado.

La edición gráfica de LA OPINION intentó chequear la existencia del acontecimiento ilícito y de la investigación en curso en fuentes oficiales de la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela, sin embargo todos los esfuerzos fueron inútiles, debido al hermetismo reinante.

Este Diario buscaba hallar certezas sobre la investigación y el allanamiento realizados, no interesando por lo demás ni la identidad del imputado, ni cuestiones banales, sino solamente el delito en cuestión agravado por tratarse de un profesional de la salud de esta ciudad.

Lamentablemente la frase escuchada reiteradamente fue que “no damos información sobre abusos sexuales”, cuando en realidad lo importante aquí no es la defensa del victimario sino la veracidad y la entidad del suceso en cuestión y sus consecuencias en la denunciante, de por sí preocupantes, en los tiempos de violencia de género en que convivimos.