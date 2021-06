Trueno y Duki estrenaron "Panamá", su primera canción juntos

Después de batallar alguna que otra vez, Duki y Trueno por fin se encontraron en una canción. Se trata de "Panamá", una mezcla de rap y trap con la "vibra caribeña"; su primer tema del año y adelanto de lo que será el segundo disco de Mateo Palacios.El mundo del freestyle tiene a sus referentes y no hay dudas de que tanto Duki como Trueno son dos de ellos. Hacía tiempo que ambos buscaban hacer una colaboración juntos. Iban a hacerlo en Atrevido, el último álbum que sacó Trueno, pero no pudieron concretarlo. No obstante, finalmente, los cantantes se dieron el gusto.El nombre de la canción se debe a que Panamá fue el último país del extranjero que visitó Trueno previo a la pandemia. Con respecto a la elección de lanzar esta canción como adelanto de su próximo álbum, en un Q&A rápido en Twitter Trueno explicó que se debe a "la conexión de Atrevido con el nuevo discazo".En relación al sonido de la canción, ambos se tiran unas rimas sobre un drill que, como no podía ser de otra forma, tiene algunos aditivos que suenan a Caribe.Durante los tres minutos que dura el videoclip, el dúo viaja en taxi. Un recorrido que comienza de día y termina al anochecer. Cantan sus líneas frente al Obelisco parados en el medio de una de las avenidas más circuladas de la Ciudad de Buenos Aires, también pasan por el Cabildo y hasta le dan de comer a las palomas en la plaza. Toman un café y juegan al pool en el reconocido Bar La Academia.Sin embargo, donde más expuestos están frente al público es en la calle Florida, donde aparecen con micrófonos y parlantes rimando para quienes pasan por allí cubriéndose las cabezas con máscaras de ellos mismos.Lo cierto es que hace una semana, Trueno se encargó de anunciar la colaboración con un pequeño adelanto que publicó a través de su cuenta de Instagram, en donde se podía ver un fragmento del videoclip. A su vez, el joven etiquetó a Duki y escribió: "El 3 de junio nos fuimo' a Panamá", generando así expectativa entre los fanáticos del dúo, cuyo video ya cuenta con más de cinco millones de reproducciones en YouTube.