El líder de Los Auténticos Decadentes regresa a la pista de "ShowMatch"

Luego de convertirse en el primer eliminado de "ShowMatch: La academia", Cucho Parisi, el líder de Los Auténticos Decadentes, regresa al reality de Marcelo Tinelli junto a su partenaire, la bailarina Melody Luz. Esto se debe a la renuncia de Lourdes Sánchez y Pablo "Chato" Prada, quienes decidieron abandonar el certamen por falta de tiempo prmoso lo que duró pero tenemos que dar un paso al costado, gracias Marcelo Tinelli. Me queda un hermoso recuerdo con el 'Chato'", comunicó la conductora de "La previa de la academia" en sus redes sociales. A su vez, luego en su programa se explayó: “Es muy difícil ensayar con el 'Chato'. Si bien vivimos juntos, tenemos horarios muy diferentes y no podemos seguir en 'La academia'. Por eso en el ritmo Imitación ya nos dimos de baja. Estábamos muy felices pero los Pimpinela (a quienes iban a imitar) no salen a la pista".

De esta manera, Lourdes reveló que tras su salida, el líder de Los Auténticos Decadentes regresa al certamen: “Le vamos a dar nuestro lugar a Cucho Parisi para que vuelva a la pista. Es triste porque la verdad que Pablito tenía mucho para dar. Pero no puede estar en el control y en la pista, y entre nosotros era muy difícil congeniar con un nene tan chiquito. Me guardo lo que hicimos para toda la vida".

Días atrás, el músico había quedado afuera de la competencia por decisión del jurado conformado por Carolina "Pampita" Ardohain, Guillermina Valdés, Jimena Barón y Hernán Piquín.

“Me animé, fue mucha exigencia para mí y me sentí muy cómodo”, reconoció y manifestó su deseo de sumarse a los especiales de humor. A su vez, el cantante destacó su paso por la pista en las redes sociales. "Lo hicimos mas allá de los resultados, una experiencia única, gente muy linda por dentro 'ShowMatch: la academia'. Esto es superación, lo demás son solo consecuencias. El brillo bajó y se hizo luz para todo mi equipo y familia. Agradecido a la vida".