El Festival de Cannes anunció su Selección Oficial

BUENOS AIRES, 7 (Télam). - Luego de tener que cancelar su edición 2020 por la pandemia de coronavirus, el Festival de Cine de Cannes volverá al ruedo entre el 6 y el 17 de julio próximos. Es por ello que el histórico evento francés anunció una abultada Selección Oficial de 24 filmes sin latinoamericanos y con nombres propios consagrados como Nanni Moretti, François Ozon, Paul Verhoeven, Wes Anderson, Asghar Farhadi, Léos Carax o Sean Penn, entre otros.

Será la 74ta. edición de la clásica muestra francesa de cine, cuyo jurado estará presidido por el director estadounidense Spike Lee (“El infiltrado del KKKlan”).

Acompañado por el presidente del Festival, Pierre Lescure, el Director Artístico y delegado general del certamen, Thierry Frémaux, presentó los títulos seleccionados y afirmó que “Cannes debe volver con todos los ingredientes que han hecho su leyenda: la alfombra roja, las estrellas, los autores, los medios”, informaron medios europeos.

Ya se sabía que “Annette”, del francés Carax con Marion Cottillard y Adam Driver, será la que tenga el honor de inaugurar el festival el 6 de julio.

También que daría el presente “La crónica francesa”, la esperada nueva cinta de Wes Anderson que ya iba a participar en 2020.

En el resto de la Selección Oficial anunciada destacan los nuevos títulos de directores como Nanni Moretti (“Tre Piani”), el iraní Asghar Farhadi (“A Hero”) o el prolífico autor francés François Ozon con “Tout s’est bien passé”.

También estarán ahí “Memoria”, del tailandés Apichatpong Weerasethakul, “Benedetta”, del neerlandés Paul Verhoeven, “Flag Day” de Sean Penn, “Les Olympiades” de Jacques Audiard, “Par un demi clair matin” de Bruno Dumont y “Red Rocket” de Sean Baker.

En el listado principal y en las secciones paralelas, que pueden consultarse en www.festival-cannes.com, no habrá este año títulos de Netflix y otras plataformas de streaming, en la ya habitual férrea defensa que Cannes hace de la exhibición de cine en salas.

Sin embargo, sí queda pendiente conocer un título más que completará la nómina de los aspirantes a la Palma de Oro, un “blockbuster” en palabras de Frémaux (un “tanque” hollywoodense) que además dará cierre a la muestra.

A su vez, a través de un comunicado oficial difundido en las redes sociales del Festival anunciaron que este año la Palma de Oro honoraria se entregará a Jodie Foster, a quien consideran "una personalidad única con un fuerte compromiso con algunos de los principales problemas de nuestro tiempo", en reconocimiento de su "brillante viaje artístico".

"Cannes es un festival al que le debo tanto, que ha cambiado mi vida por completo", dijo la actriz en el escrito y siguió: "Mostrar mis películas aquí siempre fue un sueño para mí y he tenido varias oportunidades de cumplir ese sueño. Cannes es un festival de cine de autores-cineastas que honra a los artistas. Y lo agradezco enormemente".

Recordemos que Foster hizo su debut en Cannes en 1976 cuando tenía apenas 13 años por "Taxi Driver", de Martin Scorsese, que se alzó con la Palma de Oro a la mejor película. Desde entonces, siete filmes en los que participó se proyectaron en el festival, incluido "Mi otro yo" (2011), donde participó como directora, informó The Hollywood Reporter.

De esta manera, Foster se une a figuras como Jeanne Moreau, Jane Fonda y Agnès Varda, quienes fueron igualmente honradas por el festival francés.