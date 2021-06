"Canterbury Glass", la comedia que reunirá a grandes estrellas de Hollywood

BUENOS AIRES, 7 (NA). - En medio de la incertidumbre en la que se encuentra la industria audiovisual por la pandemia, el cineasta David O. Russell se prepara para encarar uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera.

Se trata de "Canterbury Glass", un drama de época sobre la asociación entre un médico y un abogado que llegará a los cines en 2022 y aunque los detalles de la historia no han salido a la luz, lo que más genera expectativas es que el elenco reúne a grandes figuras de Hollywood.

Los protagonistas son nada menos que Christian Bale ("Batman" y "Psicópata americano") y Margot Robbie ("El Lobo de Wallstreet" y "Escuadrón suicida") y el resto del reparto se completa con Robert De Niro, John David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana, Mike Myers, Timothy Olyphant, Michael Shannon, Chris Rock, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts y Alessandro Nivola. Además, se supo que también formarán parte de la partida la cantante Taylor Swift y la actriz de origen argentino Anya Taylor-Joy.

La noticia revolucionó las redes sociales, ya que por un lado representa el regreso de Swift a la pantalla grande, luego del fracaso de "Cats" (2019), la película basada en el famoso musical que no obtuvo buenas críticas, y de estrenar en Netflix "Miss Americana" (2020), un documental sobre su vida y su carrera sobre los escenarios. A su vez, la cantante viene de ganar un Grammy a Mejor álbum del año por "Folklore", y con este reconocimiento igualó el récord de Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon, con tres estatuillas doradas.

Por otro lado, desde su trabajo en "Gambito de dama", por el que ganó un Globo de Oro, Anya Taylor-Joy se encuentra en el mejor momento de su carrera. Con solo 24 años se perfila como una de las mejores actrices de su generación. Recordemos que la joven saltó a la fama en 2016 por su participación en "La bruja", una película de terror en la que con solo 19 años cautivó a los críticos con su interpretación.