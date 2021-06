El Comando Unificado desactivó encuentros sociales y deportivos

Ante la vigencia del Decreto Nacional que establece el confinamiento estricto y la restricción absoluta de la circulación con vehículos para los días sábado 5 y domingo 6 de junio, las fuerzas que conforman el Comando Unificado desplegaron operativos fijos y móviles en todo el ejido urbano de Rafaela.

Además, las labores de control e inspección coordinadas entre los equipos de Guardia Urbana Rafaelina (GUR); Protección Vial y Comunitaria; Policía de Santa Fe; Policía de Seguridad Vial y Gendarmería Nacional, con el apoyo permanente del Centro de Monitoreo Urbano y la participación ciudadana activa, denunciando diferentes hechos al 105 y 911, desembocaron en una serie de intervenciones en espacios públicos y privados en donde no se respetaban las normativas vigentes que, vale recordar, tienen como principal objetivo contribuir de manera preventiva a la protección de la salud de toda la comunidad, y particularmente, reducir los niveles de contagio por coronavirus

En ese marco, es válido reiterar el mensaje que pretende llamar a la conciencia de vecinos y vecinas que fueron encontrados en reuniones sociales no permitidas, así como practicando deportes, incluso, en espacios deportivos privados. En ese sentido, fueron varias las denuncias realizadas por sus propietarios. Ante esa situación, las fuerzas del Comando Unificado se hicieron presentes para disiparlos. Es importante recordar que, ocupar un espacio privado para reuniones sociales o la práctica de deportes sin autorización de sus dueños, no solo representa una contravención a los decretos sanitarios vigentes sino también un delito.

Las intervenciones llevadas a cabo por los agentes llevaron a dispersar a alrededor de 200 personas que se encontraban participando de distintos encuentros sociales y deportivos no permitidos.

Asimismo, a partir de denuncias receptadas, se observó a cuatro comercios con puertas abiertas y atención al público en horario no permitido. También, por orden del Juzgado de Faltas se procedió a la clausura de un gimnasio que se encontraba llevando a cabo actividades a puertas cerradas.

Finalmente, luego de varias intimaciones, se procedió al retiro y traslado de un automóvil en estado de abandono a los depósitos municipales por ser considerado peligroso para la salud y la seguridad de rafaelinos y rafaelinas. En todos los casos, se labraron las actas correspondientes y se puso la documentación a disposición del Juzgado de Faltas municipal y la esfera judicial para que continúen los procesos.