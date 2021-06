Nueva manifestación de "Padres Organizados"

Padres Organizados de la Provincia de Santa Fe apela, ante esta nueva prolongación del cierre escolar, una vez más, a la conciencia de los funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial y a los Poderes Ejecutivos locales. Conociendo la situación epidemiológica actual, sostenemos que los contagios y la propagación del virus no se da en los ámbitos protocolizados, como “la escuela” ni en los desplazamientos hacia ella; por lo que no podemos seguir tolerando la incapacidad para proceder en forma planificada y previsible dentro de ese marco y ya utilizándose como

excusa.

Necesitamos: Gobernador, Ministerio de Educación, Intendentes y Presidentes Comunales a la altura de las circunstancias, que velen por la educación de Nuestros hijos, piensen REALMENTE en su futuro, y lo demuestren con hechos concretos. Queremos un gobierno que gobierne por y para los habitantes de su provincia en general y de sus ciudades o localidades en particular, pensando en que la educación es la herramienta más poderosa para que un

pueblo crezca.

Este lunes 7/6 a las 18 hs. nos manifestamos en toda la provincia exigiendo el regreso a la presencialidad de todos los niños y adolescentes, teniendo en cuenta que:

• Hace un año y medio nuestros hijos no tienen garantizada la presencialidad.

• Hay 500.000 niños y adolescentes desvinculados (reconocido por el Gobernador en conferencia de prensa), desprotegidos y desamparados.

• Las escuelas son SEGURAS. Solo el 1.5% de las burbujas fueron aisladas en toda la provincia y el 98% de los docentes está vacunado.

• La virtualidad y la educación a distancia, además de ser ineficientes, acentúan la brecha de la desigualdad: solo el 10% tiene acceso a la conectividad, 6 de cada 10 chicos viven bajo niveles de pobreza, el 86% necesita ayuda de un mayor y el 50% de las madres que tienen hijos no terminaron nivel secundario.

• La circulación no es menor sin escuelas, ya que los padres debemos desplazarnos para ir a trabajar y el uso del transporte público en la provincia es insignificante.

“Las escuelas son un espacio al que los niños esperan y desean concurrir para generar lazos, construir vínculos, motivar el desarrollo cognitivo y de aprendizaje; no pudiendo ser logrado sin la presencialidad en el ámbito escolar” (SAP Filial Santa Fe). “La educación, forma parte de la salud, y como tal debe estar garantizada”