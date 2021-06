Vuelven las medidas de restricción en la Provincia

El sábado, el gobernador Omar Perotti anunció cómo siguen las restricciones en la provincia una vez terminado el período de confinamiento estricto dispuesto por el DNU presidencial para este sábado y domingo. Las nuevas medidas para frenar los contagios de coronavirus empezarán a regir nuevamente desde las 0 hora de este lunes 7 de junio hasta el 11 inclusive. Las mismas son tomadas en función a que en el día de ayer, las autoridades nacionales indicaron que todos los departamentos de la provincia continúan en igual situación epidemiológica en la que estaban al momento del dictado del decreto Nacional.

De esta manera, vuelven las restricciones a la circulación vehicular desde las 18 a las 6 del día siguiente, y solo estará permitida para el personal esencial con permiso tramitado a través de la app Cuidar. Los locales gastronómicos podrán funcionar entre las 6 y las 19, con un aforo máximo del 30%, después podrán ofrecer delivery y take away.

También seguirán prohibidas las reuniones sociales y familiares y el funcionamiento de clubes, gimnasios y otros establecimientos afines, incluidas las actividades al aire libre. También los deportes de contacto al aire libre y las actividades náuticas, pesca deportiva y recreativa. Además, la actividad del comercio mayorista y comercio minorista de venta de mercaderías, con atención al público en los locales, podrá extenderse todos los días de la semana hasta las 17. La extensión hasta las 19, será para quienes comercialicen productos alimenticios y farmacéuticos.

Y en materia educativa, se mantiene la modalidad de clases a distancia y/o virtuales en la provincia de Santa Fe.



LAS MEDIDAS DETALLADAS

• Restricción a la circulación vehicular:

- En todo el territorio provincial queda autorizada la circulación vehicular en la vía pública, desde las 06 hs. hasta las 18 hs.

-A partir de las 18 hs. y hasta las 6 hs. del día siguiente sólo se permitirá la circulación de quienes realicen actividades esenciales.

• Comercio Mayorista y Comercio Minorista Venta de mercaderías / con atención al público:

- La actividad del comercio mayorista y comercio minorista de venta de mercaderías, con atención al público en los locales, podrá extenderse todos los días de la semana hasta las 17 horas.

- La extensión hasta las 19 horas, será para quienes comercialicen productos alimenticios y farmacéuticos.

- El factor de ocupación de la superficie cerrada de los locales, destinada a la atención del público, no podrá exceder del 30%.

• Actividades Gastronómicas:

- Los locales gastronómicos podrán funcionar entre las 6 hs. y las 19 hs., con un aforo máximo del 30%.

• Actividades Comerciales:

Suspensión de la actividad comercial en centros comerciales, paseos, shoppings y establecimientos afines.

• Actividades Recreativas:

- Se suspende la práctica de deportes grupales de contacto (al aire libre y en espacios cerrados), y las competencias deportivas provinciales, zonales o locales de carácter profesional o amateur, no habilitadas expresamente por las autoridades nacionales.

- El funcionamiento de clubes, gimnasios y otros establecimientos afines, incluidas las actividades al aire libre.

- Actividades náuticas, pesca deportiva y recreativa en modalidad costa y embarcados, actividades de los clubes deportivos vinculados a las mismas y de guarderías náuticas.

• Actividades Sociales y Familiares:

- Se prohíben los encuentros sociales y familiares en lugares cerrados o al aire libre.

• Suspensión de las siguientes actividades:

- Ejercicio de profesiones liberales, incluidos mandatarios, corredores y martilleros, en forma presencial y con atención al público en los locales y oficinas; quedando excluidos de la suspensión, los profesionales de la salud y los del notariado, para realizar diligencias esenciales e impostergables y los profesionales del derecho, en el caso de deber instar medidas de urgente diligenciamiento que no puedan realizarse de manera remota y cuya demora tenga virtualidad de producir la pérdida de un derecho.

- Actividad inmobiliaria y aseguradora, sin perjuicio de la organización de guardias mínimas para atender aquellas diligencias que deban realizarse indefectiblemente de modo presencial.

- Actividades administrativas en forma presencial de sindicatos, entidades gremiales empresarias, cajas y colegios profesionales, administración de entidades civiles y deportivas, actividades de las obras sociales y la actividad administrativa de universidades nacionales y privadas con sedes en el territorio provincial; deberán desarrollarse de manera remota o mediante teletrabajo; sin perjuicio de la organización de guardias mínimas para atender aquellas diligencias que deban realizarse indefectiblemente de modo presencial.

- Actividades administrativas de las empresas industriales, de la construcción, comerciales o de servicios, sin perjuicio de la organización de guardias mínimas para atender aquellas diligencias que deban realizarse indefectiblemente de modo presencial.