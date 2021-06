¿Cómo actúan las vacunas?

Para entender de qué manera actúan las vacunas contra el Covid-19 es necesario saber primero cómo combaten las enfermedades nuestro organismo.

Cuando los gérmenes, como el virus que causa el Covid-19, invaden, atacan y se multiplican. Esta invasión, llamada infección, es lo que causa la enfermedad. Nuestro sistema inmunológico tiene diversas herramientas para combatir las infecciones. La sangre, contiene glóbulos rojos que "transportan oxígeno a los tejidos y órganos", además de glóbulos blancos que "combaten las infecciones", en este caso de diferentes maneras.

Los macrófagos son glóbulos blancos que absorben y digieren los gérmenes y las células muertas o a punto de morir, al tiempo que dejan en el organismo los llamados "antígenos", que son partes de los gérmenes invasores.

El organismo identifica a los citados antígenos como peligrosos y estimula los "anticuerpos" para que los ataquen.

Los linfocitos B son glóbulos blancos que actúan como defensa. Producen anticuerpos que atacan las partes del virus que dejaron atrás los macrófagos.

Los linfocitos T son otro tipo de glóbulo blanco que atacan a las células del organismo que ya están infectadas.

La primera vez que una persona se infecta con el virus que provoca el Covid-19, su cuerpo puede demorar varios días o semanas en desarrollar y usar todas las herramientas necesarias para combatir los gérmenes y vencer la infección. Después de la infección, el sistema inmunitario de la persona recuerda lo que aprendió sobre cómo proteger al organismo de la enfermedad.

El organismo conserva algunos linfocitos T, conocidos como "células de memoria", que entran en acción rápidamente en caso que el organismo se encuentra nuevamente con el mismo virus.

Cuando se detectan los antígenos familiares, los linfocitos B producen anticuerpos para atacarlos. Los expertos siguen estudiando para comprender durante cuánto tiempo estas células de memoria pueden proteger a una persona contra el virus que causa el Covid-19.

Los diferentes tipos de vacunas actúan para brindar protección. Con todas las variantes de vacunas, el organismo se queda con un suministro de linfocitos T de "memoria", además de linfocitos B que recordarán cómo combatir ese virus en el futuro.

Por lo general, después de la vacunación el organismo demora algunas semanas en producir linfocitos T y linfocitos B. Por consiguiente, es posible que una persona se infecte con el virus que causa el Covid-19 justo "antes o justo después de vacunarse" y que se enferme porque la vacuna no ha tenido suficiente tiempo para generar protección.

A veces, después de la vacunación, el proceso de generar inmunidad puede causar síntomas, por ejemplo fiebre. Estas reacciones son normales y son una señal de que el organismo está desarrollando inmunidad.

A continuación describimos cómo actúa cada tipo de vacuna para hacer que nuestro organismo reconozca el virus que causa el Covid-19 y nos proteja del mismo. Ninguna de estas vacunas puede hacer que el paciente se enferme con el Covid-19.

Las vacunas ARNm contienen material del virus que causa el Covid-19, el cual instruye a nuestras células a crear una proteína inocua que es "exclusiva" del virus.

Una vez que nuestras células copian la proteína, destruyen el material genético de la vacuna y nuestro organismo reconoce que esa proteína no debería estar presente y crea linfocitos T y linfocitos B que recordarán de qué forma "combatir" el virus si nos infectamos en el futuro.

Las vacunas de subunidades proteicas incluyen porciones inocuas (proteínas) del virus que genera el Covid-19, en lugar del germen completo. Una vez que recibimos la vacuna, nuestro organismo reconoce que esa proteína "no debería estar presente" y crea linfocitos T y anticuerpos que recordarán cómo combatir el virus que causa el Covid-19 si nos infectamos en el futuro.

Las vacunas de vectores contienen una versión modificada de otro virus diferente del que causa el Covid-19. Dentro de la envoltura del virus modificado, hay material del virus que causa el Covid-19.

Esto se llama "vector viral". Una vez que el vector viral está en nuestras células, el material genético les da "instrucciones para que produzcan una proteína que es exclusiva del virus que causa el Covid-19.

Con estas instrucciones, nuestras células hacen copias de la proteína. Esto despierta en nuestro organismo una respuesta y empieza a crear linfocitos T y linfocitos B que recordarán cómo combatir el virus si nos llegamos a infectar en el futuro.

Si recibe una vacuna contra el Covid-19 que requiere la administración de dos dosis, se considera que "está completamente vacunado dos semanas después de la segunda".

En cambio, si se le aplica una vacuna de una sola dosis, se considera que "está completamente vacunado dos semanas después de la única inoculación".