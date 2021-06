Primera gira al exterior del presidente Joe Biden

WASHINGTON, Estados Unidos, 7 (AFP). - El presidente estadounidense, Joe Biden, aterrizará el miércoles en Europa para iniciar una gira de encuentros en los que se reunirá con el G7, la OTAN, la Unión Europea y con su par ruso, Vladimir Putin.

Este será el primer viaje al extranjero de Biden desde que tomó posesión de su cargo y que según explicó él mismo en una columna de opinión para el diario estadounidense "The Washington Post", este viaje buscará "hacer realidad el compromiso renovado de Estados Unidos" con sus aliados y socios.

"Ya sea que esté poniendo fin a la pandemia del Covid-19 en todas partes, cumpliendo las demandas de una crisis climática acelerada o enfrentando las actividades dañinas de los gobiernos de China y Rusia, nuestro país debe liderar al mundo desde una posición de fuerza", señaló Biden.

En primer lugar, visitará Reino Unido, donde se reunirá con el primer ministro Boris Johnson y más tarde concurrirá a la reunión del G7 para debatir sobre la situación sanitaria y económica, el cambio climático y la transición ecológica.

Más tarde, ya en Bélgica, el Presidente asistirá a la cumbre de la OTAN, en la que firmará el "compromiso inquebrantable de Estados Unidos con el artículo quinto" y con garantizar un apoyo "sólido" frente a los desafíos del futuro y a "las amenazas de ataques cibernéticos".

También en Bruselas acompañará a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, para discutir sobre cómo Estados Unidos y Europa pueden trabajar para afrontar "los desafíos globales".

Finalmente, el viaje del mandatario estadounidense concluirá con una reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin, en Ginebra.

Biden dijo que está preparado para "abordar los desafíos de Rusia a la seguridad europea, comenzando con su agresión en Ucrania" y que "no habrá duda sobre la determinación de Estados Unidos de defender los valores democráticos".

Sobre esto, afirmó que "Estados Unidos no busca el conflicto", sino que quiere una relación "estable y predecible" en la que se pueda trabajar de forma conjunta en cuestiones de estabilidad y control armamentístico.