"Macri no es el líder único", dijo Cornejo

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, consideró que "está claro" que Mauricio Macri "no es el líder único" de Juntos por el Cambio, y opinó que el rol del ex presidente y líder el PRO en la actualidad es "contribuir a la unidad" del espacio opositor."Nadie en política jubila a nadie por declaraciones. Es una correlación de fuerzas que el tiempo dirá", respondió al ser consultado sobre la vigencia del liderazgo de Macri."Hoy día, su papel es contribuir a la unidad. Y lo veo contribuyendo en ese sentido. No lo veo mal, más allá de si a alguno le gustan algunas de sus declaraciones y apariciones. En general contribuye a la unidad. Pero no es el líder único, eso está claro", agregó.En este sentido, el mendocino sostuvo que en Juntos por el Cambio prima en la actualidad una lógica "mucho más horizontal" en la coalición opositora que la que existía cuando gobernaba Cambiemos."No hay un único líder en Juntos por el Cambio. Hay varios y nadie que se imponga por encima de otros. Ni Macri ni nadie. Hay una conversación mucho más horizontal que la que había en el Gobierno de Macri", insistió.Sin embargo, aseguró que en 2023 sí debería definirse ese liderazgo en disputa a través de una PASO opositora, ya que "en una cultura cívica como la argentina saber quién manda es clave".Para Cornejo, esa falta de liderazgo al Gobierno del Frente de Todos explica parte de los problemas en el oficialismo, donde "no queda claro quién es el número uno".En tanto, el titular de la UCR reconoció que el rol del radicalismo quedó algo desdibujado dentro de la coalición opositora por la falta de liderazgos en el AMBA, a excepción de Martín Lousteau "y no mucho más".