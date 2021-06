Los planes, según Vidal

BUENOS AIRES, 7 (NA). - La ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró que "el esquema de planes sociales está empezando a agotarse" en la Argentina y manifestó la necesidad de que el país tenga una economía que genere trabajo."Para que los planes sociales no se expandan, tiene que haber una economía que genere trabajo. Si no, estás abandonando a la gente a su suerte. El Estado tiene que garantizar que cada uno tenga su trabajo. Si no puede, tiene que asistir. El esquema de planes está empezando a agotarse", sostuvo Vidal.Además, la ex mandataria de la provincia de Buenos Aires se refirió a la interna que existe en Juntos por el Cambio, considerando que hoy "no hay jefaturas" y sostuvo que eso "le da fortaleza al espacio político"."En Juntos por el Cambio no hay jefaturas, hay varios liderazgos, entre ellos el de el ex presidente. Que haya varios candidatos a presidente para 2023 le da fortaleza como espacio político. Yo siempre voy a estar agradecida por la oportunidad que Mauricio Macri me dio en política. Sería desagradecida de mi parte no reconocerlo", indicó."Los extremos son los más ruidosos y los que más se hacen escuchar. Creo que la sociedad está yendo a un lugar más moderado", afirmó sobre las posturas más radicalizadas dentro de la coalición que integra.