Néstor Girolami fue tercero en Alemania

El balance del paso de los argentinos Néstor Girolami y Esteban Guerrieri, con sendos Honda Civic Type, fue satisfactorio al cabo de la primera fecha de la temporada del WTCR, realizada en el circuito alemán de Nürburgring.Los dos pudieron pudieron avanzar en la primera carrera, que se adjudicó el portugués Thiago Monteiro, compañero de los argentinos en el Muennich Motorsport, en la que terminó cuarto Guerrieri y octavo Girolami.El oriundo de Mataderos largó octavo, mientras que el de Isla Verde lo hizo décimo, al utilizarse la grilla invertida, toda vez que en clasificación había conseguido la pole Girolami y el tercer registro Guerrieri.En la segunda, "Bebu" largó desde la mejor ubicación, pero no pudo sostenerla, como consecuencia de los avances de Jean-Karl Vernay y Luca Engstler, con sendos Hyundai Elantra, finalizando en la tercera ubicación, que lo llevó a celebrar en el podio.Guerrieri, en tanto, partió desde el pitlane pero, pocos minutos después, los comisarios deportivos lo sancionaron con un pase y siga por no cumplir el procedimiento correcto de largada desde ese sector.De todas maneras, el porteño se las rebuscó para escalar, aprovechar el retraso de otros competidores y llegar décimo segundo.1° Thiago Monteiro (Honda Civic Type); 2° Yvan Muller (Lynk % Co); 3° Santiago Urrutia (Lynk & Co); 4° Esteban Guerrieri (Honda Civic Type) y 8° Néstor Girolami (Honda Civic Type).1° Jean-Karl Vernay (Hyundai Elandra); 2° Luca Engstler (Hyundai Elandra); 3° Néstor Girolami (Honda Civic Type) y 12° Esteban Guerrieri (Honda Civic Type).Jean-Karl Vernay 39 puntos; Thiago Monteiro y Néstor Girolami 33; Yvan Muller y Santiago Urrutia 29; Luca Engstler 24 y Esteban Guerrieri 23.26 y 27 de junio en Estoril (Portugal).