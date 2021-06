El Peque sigue firme en Roland Garros

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El tenista porteño Diego Schwartzman, 10° del ránking mundial, barrió ayer por la mañana al experimentado alemán Philip Kohlschreiber (132°) en tres sets y se instaló en los octavos de final de Roland Garros, instancia en la que enfrentará a otro germano, Jan-Lennard Struff (42°).

El "Peque" mostró, otra vez, un sólido nivel de juego para imponerse en dos horas y con parciales de 6-4, 6-2 y 6-1 a Kohlschreiber, que pese a sus 37 años tiene mucha experiencia y llegó a ser 16° en el ránking mundial hace algunos años.

De esta forma, el porteño se sumó al azuleño Federico Delbonis (51°) que ya había avanzado el viernes a esta instancia por primera vez en su carrera, siendo los dos argentinos que se mantienen en carrera en el cuadro de singles, tanto masculino como femenino.

Schwartzman, que ganó sus tres partidos hasta el momento sin ceder ni siquiera un set a sus rivales, se medirá ahora con Struff (42°), quien dejó en el camino al juvenil español Carlos Alcaraz (97°) por 6-4, 7-6 (3) y 6-2.

En la cancha Suzanne Lenglen, la segunda en importancia del complejo ubicado en el barrio parisino de Bois de Boulogne, hubo unas 250 personas en las tribunas que ovacionaron a Schwartzman por su victoria con el típico cántico: "Olé, olé, olé, olé, Diego, Diego...".

Porque el "Peque" demostró estar recuperando su nivel que lo llevó al Top Ten después de algunos torneos complejos en la gira europea de polvo de ladrillo y se sacó de encima a un rival que venía de vencer al ruso Aslan Karatsev, uno de los mejores jugadores en lo que va de la temporada.

"Es un lugar especial para mí, es lindo regresar y reencontrarme con su público. El año pasado fue mi mejor torneo.

Estoy contento de jugar con toda esta gente", explicó el porteño de 28 años.

"Pude sacar rápido la diferencia, eso es bueno para no darle confianza. Si arrancaba bien creía que le iba a costar, y por suerte pasó eso. De a poco me acerco a mi mejor versión. Hoy cometí algunos errores que no me gustaron, pero eso me da margen para mejorar. Si me comparo con 3 semanas atrás, las cosas me están saliendo mejor y eso me pone feliz", analizó.