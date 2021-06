Se oponen a jugar la Copa América

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Integrantes del plantel de la Selección de Brasil harán público un manifiesto en contra de la realización de la Copa América en ese país, en medio de la pandemia de coronavirus.La confirmación de la decisión de los jugadores de la "verdeamarela", que ya es un rumor a voces en toda la prensa, se dará a conocer el martes próximo, luego del partido que Brasil jugará ante Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar 2022.La decisión de los jugadores es apoyada por el entrenador nacional Tite, y la semana pasada tanto el conductor como los máximos referentes del plantel se reunieron con el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Rogério Caboclo, para hacerle saber su posición.La prensa brasileña señaló que en el seno de la Selección no están de acuerdo con que la Copa América se haga en un país con casi 500.000 muertos por mes a raíz del coronavirus.Pero además, los jugadores no cuentan con garantías de seguridad contra el Covid-19, y eso es lo que también puntualizarán, dado que nadie los consultó sobre si estaban de acuerdo con ser sede de la Copa América, tras las bajas de Colombia y la Argentina."Todos conocen nuestra opinión. No podemos hablar de eso, pero no pararemos de hablar", dijo Casemiro, capitán del equipo pentacampeón del mundo.El jugador del Real Madrid dejó en claro que esta no era una postura solo de los futbolistas que militan en el extranjero, sino que también lo acordaron con sus colegas que juegan en el país."Hablaremos en el momento adecuado. No soy yo o solo los jugadores de Europa. Hablo por el grupo, todos están en la misma posición y el cuerpo técnico juntos. Estamos todos juntos", enfatizó.Hasta el momento la Copa América que organiza la Conmebol se jugará en Brasil, tras el apoyo de la CBF y el Gobierno de Jair Bolsonaro, con cuatro sedes establecidas: Cuiabá, Río de Janeiro, Brasilia y Goiania.La fecha de inicio del certamen está prevista para el 13 de junio y finalizará el 10 de julio.