Alfaro apuntó contra el arbitraje y el VAR en la derrota ante Brasil

El rafaelino, DT del seleccionado de Ecuador, se quejó por las intervenciones del videoarbitraje en ciertas jugadas favorables a los locales y no al revés.

El entrenador de Ecuador, el rafaelino Gustavo Alfaro, expresó su molestar con el arbitraje y las revisiones de VAR tras la derrota sufrida el viernes contra Brasil (2-0), por las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.”Hay circunstancias que terminaron disparando el destino del partido y que nos impidieron a nosotros tener otra expectativa de resultado hacia el final del partido”, señaló Alfaro en rueda de prensa, en el estadio Beira-Rio de Porto Alegre. El técnico se quejó primero de que el centrocampista Fred no vio una segunda amarilla por una jugada parecida por la que el árbitro venezolano Alexis Herrera sí amonestó al delantero ecuatoriano Enner Valencia.”A mí entender, estuve viendo la jugada recién, si Fred hubiera sido amonestado por la misma jugada que amonestaron a Enner Valencia, por el mismo concepto, Brasil se hubiese quedado con un hombre menos cuando el partido estaba 0-0″, indicó.”Brasil te lo podía haber ganado igual, pero nosotros hubiésemos contado con un hombre más para poder manejarlo porque era el momento de hacer los cambios”, añadió. También dijo que el penalti pitado por el VAR tras una falta sobre Gabriel Jesús, que a la postre fue el 2-0 para Brasil, fue “absolutamente discutible”.”Es una pelota que rechaza Angelo Preciado y el jugador de Brasil se tira”, opinó. ”Lo mismo con la repetición del penal, me da la sensación que el talón de Alexander Domínguez estaba sobre la línea en el momento que Neymar amaga”, añadió en alusión a la repetición de la pena máxima, que en un primer intento falló Neymar y luego fue repetido a instancias del VAR.En este sentido, Alfaro criticó que “hay cosas que se analizan, que se observan, y cosas que no”. ”Insisto, la jugada de Fred de amarilla, tiene amarilla, de pronto le tenían que haber avisado desde el VAR. Es muy sutil la diferencia entre justicia y no. El penal es absolutamente discutible”, expresó.”Creo que el VAR puede poner luz sobre determinadas jugadas, de fuera de juego, pero hay jugadas que son tan sutiles, choques que se terminan sancionando penales o anulando goles en cuestiones absolutamente objetables”, sentenció.