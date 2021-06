El día después de Colón campeón

BUENOS AIRES, 6 (NA). - La histórica conquista de Colón de Santa Fe en la Copa de la Liga Profesional registró festejos hasta entrada la madrugada del sábado, con imágenes emotivas por parte de los hinchas, el entrenador Eduardo Domínguez entrando a su casa para dormir con el trofeo y el pedido de Luis Miguel "Pulga" Rodríguez para jugar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la Selección argentina.

Tras la goleada 3-0 sobre Racing en San Juan, la delegación del "Sabalero" llegó alrededor de las 3:00 al aeropuerto de Sauce Viejo, aunque tardó casi una hora más en recorrer el trayecto hasta el predio del club en el ingreso a la capital santafesina.

Es que hubo un celoso operativo policial que amuralló los ingresos de la autopista para evitar una "caravana" humana que no cumpliera con las restricciones sanitarias: igualmente se vieron desbordadas por los festejos en las calles de la ciudad.

El entrenador campeón llegó a su casa donde había un grupo de hinchas que lo esperó para sacarse fotos no solo con él, sino también con el trofeo.

"No, hoy la Copa se mira y no se toca...", dijo el DT antes de ingresar a su domicilio, según reflejó el diario "El Litoral", testigo de esa situación.

"Hoy voy a dormir abrazado con la Copa", agregó el entrenador, que ratificó su deseo que poder llevarle el trofeo a su madre en Buenos Aires, aunque luego de "solucionar algunos temas" con el presidente del club de Santa Fe, José Vignatti.



PARA EL 'PULGA',

LA SELECCIÓN



Uno de los emblemas de este equipo fue Luis Miguel "Pulga" Rodríguez, que a sus 37 años consiguió su primer título en Primera División tras una dilatada trayectoria.

Campeón en el Federal B (Cuarta División), en el Federal A (Tercera) y en la Primera Nacional (Segunda), el tucumano se sacó la espina luego de aquella malograda final de la Copa Sudamericana en 2019.

Luego de haber dejado una frase inmortal en medio de los festejos en el estadio "Bicentenario" de San Juan -"No hay plata que compre la gloria"-, la "Pulga" insistió en poder tener la chance de jugar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la Selección argentina, como uno de los mayores.

"Estamos felices por ser campeones. Sueño con jugar los Juegos Olímpicos, vestir la camiseta de la Selección es un sueño. El sueño de todo jugador es vestir la camiseta de la Selección", afirmó.

En declaraciones radiales, Rodríguez se comparó incluso con Carlos Tevez, que en el mismo día del título de Colón anunció su salida de Boca y dejó abierto su retiro como futbolista profesional.

"No tengo todos los títulos que tiene Tevez, pero me veo reflejado en su juego", cerró.