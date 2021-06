Renovó Valdivia, primer contrato para Rostagno y dos continuidades en duda

Atlético de Rafaela se pone a punto para el regreso a la competencia luego del parate por casi 15 días dispuesto por el Gobierno nacional ante la crisis sanitaria que atraviesa el país por la pandemia de coronavirus. Mientras Walter Otta y su cuerpo técnico se ocupan de preparar de la mejor forma el equipo que visitará el próximo jueves, 14 hs., a Gimnasia de Jujuy, por la fecha 11 de la Primera Nacional, los dirigentes trabajan en el futuro de la ‘Crema’.Aún AFA no confirmó si el corte programado luego de la fecha 17, si el certamen no sufría ninguna ‘pausa’ se iba a jugar hasta primer fin de semana de julio, se mantiene o no. Lo cierto es que los clubes podrán hacer dos incorporaciones de cara a la segunda parte del torneo que se extenderá hasta fin de año.Pensando en ese plantel y los contratos que se vencen en estos días. Aparece Matías Valdivia, el mediocampista que se recupera de una operación de rodilla (lesión sufrida en enero, la pasada temporada, vs Platense en cancha de Newell’s) renovó por 3 años. En los próximos días se le hará su primer contrato al delantero rafaelino Darío Rostagno, de 19 años. Mientras que aún no hay confirmación sobre Roque Ramírez y Diego Meza, los otros dos que finalizan sus vínculos a fin de mes.La dirigencia albiceleste reconoció que con el defensor ya hubo algunas conversaciones, pero con el mediocampista ofensivo todavía no.