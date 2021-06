El reconocido lema de los Scouts, “siempre listos”, toma especial relevancia para la economía y finanzas de Argentina, ya que debemos estar siempre prestos para tomar decisiones y cambiar de rumbo rápidamente. Estamos inmersos en un contexto económico que siempre es complejo, pero que en nuestro país se agrava. Tenemos una inflación que supera el 50% anual por lo que debemos analizar cuidadosamente nuestros movimientos financieros. Imaginen que si prevemos hacer un viaje, festejar un evento familiar o simplemente reponer el capital de trabajo de mi empresa, debemos calcular que el monto previsto aumenta la mitad más cada año, y si el plan es construir una vivienda o un nuevo local comercial, los fondos necesarios se duplican cada dos años.Por otra parte, al no poder ajustar por inflación los balances se generan ganancias impositivas irreales sobre las que se debe pagar impuestos, en especial en aquellos negocios que poseen ciclos de medianos plazos, como la agricultura y ganadería, cuyos ingresos son a un valor presente y poseen muchos costos históricos que se depreciaron por la inflación.Es importante que se realice un correcto planeamiento de las inversiones a realizar, se busque apalancamiento con líneas que hoy hay en el mercado a tasas razonables, líneas de inversión productiva vigentes. Además, que se analice convenientemente la oportunidad de la inversión en bienes de uso, ya sea necesaria para agregar valor o para optimizar ventajas impositivas.Cobra especial dinamismo el análisis de manejo de efectivo o cash management, invirtiendo parte del giro de éste en dólares financieros, contado con liqui o mep, los cuales subieron por debajo de la inflación y más temprano que tarde se ajustarán a esta.También debemos mirar siempre la góndola donde tenemos la mercadería en oferta, para que nunca falte nuestros objetos para hacer negocios, así como los depósitos de nuestra materia prima, éste debe estar siempre lleno, no sabemos si subirán los precios o si por restricciones tendremos problemas de abastecimiento. Por caso, la provincia de Córdoba cerró sus fronteras recientemente sin más avisos.Además, dentro de nuestro cash management debemos tener siempre disponible fondos o crédito para adquirir ofertas que se presenten, en tiempos de aguas revueltas, aparece siempre alguna oportunidad de cerrar algún negocio que beneficie al comprador y al vendedor. Al primero porque obtenga buenos precios y al segundo porque se hará de fondos líquidos.En las próximas semanas, podemos seguir de cerca las cotizaciones de la bolsa, algo que no tratamos en estas líneas desde hace muchos meses, pero que vemos ahora que probablemente se esté llegando al piso de la caída de bonos y acciones. En especial de las que cotizan en el exterior, en el caso de las locales me reservaría para más cerca de las elecciones, ya que un cambio de rumbo económico podría hacerlas crecer mucho, mientras que un arreglo con el FMI mejoraría las cotizaciones de los bonos, hoy al 30% de su valor.Es tiempo de estar siempre listos como un Boy Scout y muy alerta, recordando que cocodrilo que se duerme es cartera. En este contexto recurrir a profesionales de las inversiones es siempre un buen negocio.#BuenaSaludFinanciera@ElcontadorB@GuilleBriggiler