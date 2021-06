Victoria Costamagna, profesional de la cocina

En cada hogar, la cocina tiene su aroma propio, cada familia conserva sus propios secretos culinarios, su forma particular de preparar diferentes platos. La emprendedora que hoy presentamos, desde pequeña le gustaba pasar tiempo con su abuela y su madre en la cocina, todo lo encontraba fascinante.

María Victoria Costamagna nació en Suardi, y el gusto por la cocina siempre ha estado en su interior, por lo que decidió formarse profesionalmente en el Instituto Gato Dumas, fundado en 1998 por Carlos Alberto “Gato” Dumas. Pero, además, Victoria es profesora particular de francés. Hoy divide su tiempo entre estas dos actividades.



- ¿Cuál es el primer recuerdo que tenés relacionado a la cocina?

- Recuerdo a mi abuela materna haciendo tallarines, merengues, leches asadas para toda la familia. De ella heredé el amor por la cocina. Siempre estaba alrededor de ella, y de mi mamá, como ayudante y aprendiz de cocina. Por eso, desde chica ya cocinaba, los domingos nos juntábamos con mis amigas y yo preparaba tortas. Los platos salados los preparaba para degustar con la familia.



- Además, das clases particulares de francés, y te genera el mismo placer que la cocina. ¿Cómo nació ese gusto?

- A los 9 años me fui a vivir a Ceres, y en el colegio secundario tuve mi primer contacto con el idioma francés, y tenía algo que me atrapó. Volví a tener clases de francés cuando cursaba la carrera de “cocinero y pastelero profesional” en el instituto Gato Dumas, en Rosario. En el 2007 me vine a vivir a Rafaela, pero no fue hasta 7 años más tarde que me decidí y me hice del tiempo necesario para comenzar a estudiar el idioma en la Alianza Francesa. Actualmente, me sigo perfeccionando en la lengua francesa y preparo alumnos de nivel secundario de manera particular.



- ¿En qué rama de la gastronomía te especializaste?

- Empecé estudiando cocina, y luego me di cuenta que pastelería también me gustaba, por lo que hice las dos carreras de manera paralela. Con el tiempo, me convocaron para ser ayudante de cátedra de pastelería y luego profesora de panadería.



- ¿Cuáles son tus especialidades?

- Hoy en día elaboro postres, tortas y pastas rellenas cerradas, panzottis y sorrentinos, tomando pedidos con anticipación.



- ¿Cuándo decidiste emprender?

- En el año 2016, luego de haber trabajado varios años en relación de dependencia, en un hotel de Rafaela, tome la decisión de independizarme y dedicarme de lleno a mi profesión.



- ¿Qué aprendiste del mundo emprendedor en este tiempo?

Aprendí que el camino del emprendedor implica muchos desafíos con uno mismo. Algunos se sortean de manera satisfactoria y otros no tanto, pero vale la pena intentarlo ya que es el mejor maestro para crecer y evolucionar.



