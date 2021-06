Nuevas acciones en el Mes del Ambiente

Junio es por excelencia el mes más significativo en relación al ambiente, y en ese contexto, la Municipalidad de Rafaela continúa llevando adelante iniciativas para lograr de Rafaela una ciudad cada vez más sustentable. Si bien es una fecha que lleva muchos años en la agenda ambiental, en este contexto en particular nos viene a hacer un fuerte llamado de atención frente a la crisis climática, teniendo presentes que el tiempo de la acción es ahora. Es así que se inició el proyecto de economía social “Leña”, una iniciativa impulsada por las Cooperativas de Recicladores Urbanos y acompañada por el municipio; esta consiste en el procesamiento y reutilización de los restos de troncos y ramas que llegan al Complejo Ambiental."PROYECTO EN EL MARCO DE LASINICIATIVAS DE TRIPLE IMPACTO"La intención surge en el marco del trabajo articulado entre el Instituto para el Desarrollo Sustentable (IDSR) y la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación. "Es un proyecto en el marco de las iniciativas de triple impacto. No solo contribuye con el cuidado del ambiente y la reutilización y revalorización de materiales, sino con lo social y lo económico, generando fuentes de empleo y oportunidades laborales a partir de la correcta gestión de residuos" señaló la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso. Las bolsas de leña sirven para cocinar o calefaccionar en hogares. Hay leña dura o semidura (restos de eucalipto y arbustos) y leña blanda (restos de paraíso, fresno, pino) según el peso y el tipo de madera. Para iniciar el proyecto y poder llevarlo adelante, las Cooperativas de Recicladores Urbanos fueron quienes realizaron la inversión del material necesario: motosierras, hachas, entre otros. Y las bolsas en las que se preparan los troncos, son producto del reciclado de la Planta de Recupero, de los residuos que ingresan al Complejo Ambiental de la ciudad. Las bolsas son de 15 kilos y en primera instancia se comercializarán entre los asociados de las Cooperativas del Complejo Ambiental, para luego potenciar la producción y llegar a la comunidad. El objetivo de la iniciativa es la valorización, acondicionamiento y comercialización para uso particular, de los restos verdes de troncos y ramas que se generan en Rafaela. Estos restos ingresan al predio del Complejo Ambiental y provienen de la recolección de patio o de lo que los vecinos y vecinas dejan en el Eco Punto.Por su parte, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti señaló: “Gracias a este proyecto, una nueva fracción de residuos es inyectada como material reciclado al proceso productivo y mercado de consumo, lo cual suma a la política de valorización de residuos que viene llevando adelante la Municipalidad de Rafaela y genera una nueva unidad de negocio para las cooperativas de recicladores urbanos”. "Es un beneficio para el municipio porque disminuye la cantidad de residuos que deben acopiarse en el predio, se reduce el espacio ocupado por estos residuos y se minimizan los riesgos de incendios que genera este tipo de material. También es un beneficio para los ciudadanos que obtienen un material de calidad a precio muy competitivo" destacó Caruso.Recordemos que la ciudad trabaja desde hace más de 15 años políticas públicas a largo plazo, vinculadas con el cuidado del ambiente y que cuenta con el Instituto para el Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Ambiente y Movilidad, para acompañar y potenciar las acciones a partir de la articulación institucional y la participación ciudadana.