Traer las vacunas ya costó $ 760 millones

BUENOS AIRES, 6 (NA). - La provisión de vacunas para enfrentar la pandemia de coronavirus representa un esfuerzo multimillonario para el Gobierno no sólo por la compra misma de dosis, sino que también incluye otros gastos conexos, como los vuelos, el seguro del cargamento, los sensores de temperatura y los trámites de embarque.

Hasta el momento, y de acuerdo al relevamiento que hizo NA de las autorizaciones publicadas en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud aprobó el pago de 38 facturas a tres proveedores distintos involucrados en la logística para traer vacunas Sputnik V desde la ciudad rusa de Moscú y Sinopharm desde la capital china, Beijing, así como las Covishield provenientes de la India. Las empresas en cuestión son Aerolíneas Argentinas, DHL y Hellmann Worldwide Logistics.

En total, la cartera conducida por Carla Vizzotti autorizó el pago de 5.686.226,88 dólares y 1.643.373,14 euros: al tipo de cambio oficial, la cuenta da cerca de 760 millones de pesos (las facturas se abonan "al tipo de cambio billete vendedor del Banco de la Nación Argentina al día previo del efectivo devengamiento del gasto").

Obviamente, el mayor costo en este sentido fue el del servicio de flete aéreo, realizado por la línea aérea de bandera: en total, embolsó hasta ahora 5.297.705,94 dólares por 16 vuelos (doce a Rusia y cuatro a China). El costo promedio de cada vuelo a la terminal moscovita de Sheremetyevo fue de 298.800 dólares, mientras que los viajes con destino al aeropuerto de Beijing-Daxing se mantuvieron sin modificaciones, siempre en 428 mil dólares.

En tanto, la filial local de DHL, la reconocida firma de paquetería, facturó un total de 1.643.373,14 euros y 82.719,66 dólares por su rol en la logística para traer las vacunas Sputnik V desde Rusia: en moneda europea se pasaron para cobrar los "servicios de embalajes exclusivos, sensores de temperatura, gestión y coordinación con aerolínea, documentos de embarque, entre otros", mientras que en billete estadounidense se facturaron los "seguros de la mercadería", es decir las dosis del primer y/o segundo componente que se transportó en cada vuelo.

El costo de los servicios de DHL variaron de acuerdo a la cantidad de dosis que transportaba el Airbus 330-200 de Aerolíneas Argentinas: el mayor gasto en seguro ascendió a los 18.433,55 dólares, mientras que en lo que hizo al embalaje y los sensores la máxima factura fue de 289.572,01 euros (ambos importes correspondieron al vuelo AR1065 del 30 de abril, que trajo 765.545 dosis del componente 1 de la Sputnik V).

Finalmente, la empresa Hellmann Worldwide Logistics, cuya casa matriz se encuentra en Alemania, se hizo cargo del "servicio de logística (alquiler y pick up de contenedores Envirotainer última tecnología, con controles activos de temperatura para asegurar la conservación de frío entre 2 y 8°C, proveeduría de sensores de temperatura, servicio de packaging de las vacunas en pallet y carga en Envirotainer, pick up de carga y entrega en aeropuerto, preparación y revisión de documentos de embarque, coordinación de operación en pista con Terminal Aérea y tasas aduaneras)" en cuatro vuelos desde China, donde se cargaron dosis de la vacuna Sinopharm.

Además, la compañía también se hizo cargo del "servicio de flete aéreo Bombay-Ezeiza, emisión de documentación de embarque, servicios en aeropuerto de origen, seguro y coordinación con línea aérea en el vuelo QR8351/16- QR8155/16 del 15 de febrero 2021 desde Mumbai, República de la India", cuando se trajeron las vacunas Covishield.