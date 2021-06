Reutemann con pronóstico reservado

El senador nacional Carlos Reutemann permanece internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado, así como debió recibir nuevas transfusiones de sangre. "El senador Carlos A. Reutemann permanece en terapia intensiva", señaló el último parte médico firmado por el coordinador del Departamento Clínico del Sanatorio Santa Fe, Sebastián del Pazo.De acuerdo al informe médico difundido, el ex gobernador de Santa Fe se encuentra "afebril", aunque "con nuevos requerimientos transfusionales en la fecha". Por estas razones, se mantiene el "pronóstico reservado" para el representante santafesino en la Cámara alta.El ex piloto de Fórmula 1 había presentado en los últimos días un "episodio de hemorragia digestiva alta consecuencia de sus patologías preexistentes: hepatopatía crónica e hipertensión portal de larga data, por lo que requirió tratamiento endoscópico para detener el sangrado".Al respecto, se había indicado que "dicho procedimiento resultó exitoso" y que el senador "hasta el momento no ha repetido hemorragias", tras lo cual se señaló que "continúa vigil, afebril y hemodinámicamente estable".